Dominicana se adueña de SF6 en Defend The North 2023 El duo dominicano Cristohper Rodríguez "Caba" y Saúl Leonardo "MenaRD" pertenecientes a Bandits Gaming se quedaron con 1-2 del torneo neoyorquino en la disciplina de Street Fighter 6

Este fin de semana se realizó el torneo Defend The North en la ciudad de Brooklyn, New York. El torneo anual de juegos de lucha (FGC) de 3 días, presentaba una amplia variedad de eventos hechos a medida para competidores, jugadores casuales y espectadores. Más de 500 asistentes se presentaron en las categorías de Street Fighter 6, Tekken 7,Dragon Ball FighterZ, DNF Duel, Mortal Kombat 11, Marvel vs. Capcom 3 y King Of Fighters XV.

Siendo Street Fighter 6 el juego del momento llegaba con un premio acumulado de US$5,000, llamaba la atencion de algunos de los mejores jugadores de la actualidad. Entre ellos se encontraban los dominicanos Saul Leonardo “MenaRD”; El dos veces ganador de la Copa Capcom y Cristohper Rodríguez “Caba” El terror del llano Latinoamericano, uno de los más dominantes del área. Ambos jugadores pertenecientes a la organización dominicana Bandits Gaming.

Tras una primera fase facil Mena avanzó hasta el top 8 sin muchas complicaciones y sin perder 1 solo punto, por su parte Caba caía al losers brackets 2-1 de manos de Dual Kevin y tendría que remar contra corriente para llegar al top 8. Desde aquí Mena avazanba a la gran final sin por menores y Caba lograba acompañarlo tras vencer a todos los jugadores en el fondo.

Ya en la gran final Caba se crecía contra su compañero de equipo y le lograba resetear el bracket con un dominio excepcional del juego neutral. Con el Reset la historia se repetia y Caba lograba quedarse con el primer lugar en contra de su compañero MenaRd.

El siguiente gran evento de SF6 es el EVO 2023 el cual se jugará a inicio de agosto del presente año.