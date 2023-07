Regresa un mítico personaje al mundo de los videojuegos El juego saldrá de manera gratuita para PC y plataformas móviles.

Luego del desastre que fue One Punch Man: A Hero Nobody Knows muchos se preguntaban si la popular franquicia de anime encontraría la redención en el mundo de los videojuegos. Por suerte, una segunda oportunidad se acaba de presentar con el anuncio de One Punch Man: World, un nuevo juego desarrollado por el estudio Perfect World, desarrolladores de Tower of Fantasy.

One Punch Man: World será un título multijugador online que recreará algunas de las peleas más icónicas de la primera temporada del anime. El juego nos permitirá desbloquear varios personajes de la serie, aunque todavía no queda en claro si esto será de forma gratuita o si habrá que pagar para conseguirlos. El estudio describe la jugabilidad como un título de acción, en el que podremos adentrarnos en raids, misiones en las que tendremos que cooperar con varios jugadores para derribar a un enemigo poderoso.

Si bien el juego aún no tiene fecha de salida, ya está abierta la preinscripción en el sitio oficial del juego. One Punch Man: World será un juego gratuito distribuido por Crunchyroll que estará disponible para PC y plataformas móviles con juego cruzado y progresión multiplataforma, según confirmó la misma editora.

“Una ola siniestra de ataques de monstruos ha dejado las ciudades de la Tierra y la Asociación de Héroes bajo coacción. Sin embargo, después de tres años de entrenamiento especial, Saitama se ha vuelto tan poderoso que puede derrotar a sus oponentes con un solo golpe. La cuestión es que Saitama solo hace lo del héroe por diversión, pero cuando todos los enemigos caen de un solo golpe, el poder abrumador puede ser un poco… aburrido. Ahora, frente al héroe más fuerte y relajado, aparece un nuevo enemigo. ¿Será capaz de mostrar todo su poder ahora?”, es la descripción oficial del videojuego.

La reserva anticipada para PC con Windows ya está disponible en el sitio web oficial en los EEUU, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, así como en América Latina y los países nórdicos esperando su lanzamiento oficial que será en algún momento del segundo semestre de 2023.