21/07/2023 · 10:48 AM

PlayStation tiene su propia mascota, y no es ni el divertidísimo Astro Bot, ni el bruto de Kratos, ni Parappa y tampoco Sackboy; aunque a juzgar por su aspecto parece una curiosa mezcla de todos juntos. Su nombre es Toro Inoue e, incluso si no te suena de nada, lo has podido ver haciendo de las suyas en más de 40 juegos, incluyendo franquicias la saga Tales de Bandai Namco, Dynasty Warriors, Street Fighter o Monster Hunter.

Toro, también conocido como Sony Cat (el gato de Sony), es un bobtail japonés con un sorprendente estilo minimalista que casi, casi evoca a los juegos de Animal Crossing. Si has tenido una PlayStation es bastante probable que te lo hayas cruzado: con la única excepción de PS5 ha aparecido en todas y cada una de las consolas de Sony. A veces como invitado estelar y otras como el protagonista de su propio juego.

A partir de aquí la pregunta se hace sola: ¿quién es Toro y de dónde ha salido? Mientras el loquillo de Crash Bandicoot hacía las veces de contrapeso para Mario o Sonic en las PlayStation de occidente -de manera extraoficial, aunque con cierta intencionalidad por parte de Sony-, lo cierto es que la popularidad y el calado de aquel personaje de Naughty Dog en territorio nipón no se correspondía al que muchos de vivimos nosotros a este lado del mundo. Y ahí es donde entra este gatete blanco.

El debut de Toro fue en Doko Demo Issyo, que prácticamente podemos considerar como su propia saga de videojuegos. El título del juego (どこでもいっしょ) se puede traducir como “Juntos y a todas partes” y fue uno de los juegos compatibles con aquella joyita llamada PocketStation, la primera mini-consola con funciones de tarjeta de memoria de PlayStation. Dicho lo cual, la propia PocketStation jamás llegó a salir de Japón y, por extensión, tampoco el videojuego de Toro.

Un movimiento muy bien calculado por parte de Sony: la esencia del juego no era muy diferente a la de los Tamagotchis, la máquina en sí replicaba con mucho descaro las prestaciones de las VMA de una Dreamcast ya disponible en japón y si nintendo arrasaba con los Pokémon (es decir, los Pocket Monsters), Sony se sacó de la chistera los Pokepi, lo cual proviene de Pocket People.

Para ubicarnos en el tiempo, todavía queda un año para que se lance la PS2. De manera específica es el 22 de julio de 1999 y, para su época, Doko Demo Issyo era uno de los juegos de mascotas más transgresores e interesantes: en consola podíamos interactuar con nuestro Pokepi, pero tener una PocketStation para almacenar la partida -o más bien, al personaje, no era algo negociable a la hora de jugar, ya que su reloj interno y las interacciones más allá de la consola eran lo verdaderamente interesante.

Doko Demo Issyo ofrecía cinco personajes diferentes -o más bien Pokepi- a los que podíamos dar nombre y rasgos, pero sus personalidades estaban más o menos fijadas. Si jugábamos en consola (o más bien en la tele) en pantalla podemos ver cómo se habitúan a la típica habitación japonesa con diferentes actividades, además de una salita de estar y un baño. En función de lo que hagamos o dejemos de hacer, evoluciones según pasan los días. Sobre todo, si no recogemos la basura.

Sin embargo, a efectos prácticos casi podemos decir que a la hora de elegir mascota virtual estaban Toro y otros cuatro: no solo era la imagen del juego, sino que es y sigue siendo el más carismático. Con una naturaleza infantil y una enorme curiosidad por descubrir el mundo, el gran sueño de este gatete es llegar a ser un humano. En su lugar, acabó haciéndose amigo de millones.

En occidente nos quedamos sin conocer a Toro, pero en Japón tuvo una acogida soberbia: el primer caso de empate como mejor juego de los Japan Game Awards (por entonces conocidos como CESA Award) tuvo lugar en 1999 y fue entre Final Fantasy VIII de Squaresoft y el propio Doko Demo Issyo. Aquello era una señal inequívoca para la división japonesa de Sony de que aquel gato tan simpático no solo daba mucho juego, sino que podía ser un embajador estupendo para la marca PlayStation.

Siguiendo los pasos de Sonic y Mario, los abanderados de SEGA y Nintendo respectivamente que asomaban con cierta regularidad en los juegos de la casa o en las colaboraciones excepcionales, Sony comenzó a darle cada vez más presencia y de manera escalonada a Toro en sus consolas. en los tiempos de PS2 lo pudimos ver tanto en Ape Escape: Million Monkeys como en un Monster Rancher EVO producido por Bandai Namco. Aquello será el inicio de una serie de colaboraciones que se afianzará más y mejor en PS3 y PSP.

Poco a poco Toro comenzó a llegar a occidente. A veces a través de sus propios juegos y otras como personaje invitado. Algunas colaboraciones a escala mundial, de hecho, fueron enormemente sonadas: Capcom lo añadió junto a Kuro, su amigo de pelaje negro, a Street Fighter X Tekken junto con Pac-Man y Mega Man, de modo que en ese crossover de ensueño lucharon las mascotas de las tres casas. Lógicamente, se trató de un luchador exclusivo de la versión de PS3.

Sabemos quién y cómo es Toro y de dónde ha salido. También un poquito qué tipo de personalidad tiene y detalles más específicos como que mide 120 cm, que pesa 25 kilogramos y que le tiene un miedo atroz a los fantasmas. Sabemos tanto de él que hasta te podemos decir que su cumpleaños es el 6 de mayo. Pero, ¿sabrías decirnos en qué juegos ha salido?