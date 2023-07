Se filtran más datos sobre el nuevo Sims 5 ¿Será gratuito? La quinta entrega de la mítica franquicia de simulación promete renovar el género por completo

Los Sims son mucho más que un videojuego: son una obsesión total. Con tan solo cuatro entregas publicadas, varios spin-offs e incontables expansiones la saga de Electronic Arts ha cautivado a millones de fans de todo el mundo a lo largo de dos décadas. La cuarta entrega pasó a ser gratis, pero continúa sumando contenido de manera muy regular. Ahora bien, pero el futuro de la saga tiene nombre propio: Los Sims 5.

A finales del año pasado, EA y el estudio desarrollador Maxis confirmaron que se encuentran trabajando en “Project Rene”, que para efectos prácticos es considerado como The Sims 5 (podría tener otro nombre o tratarse de un proyecto alterno). De acuerdo con información publicada por Maxis para una vacante, este próximo juego tendría un modelo free-to-play.

Sea como fuere, si bien este título pronto podría llegar una de las expansiones más solicitadas, lo cierto es que son muchos los que esperan con muchas ganas el anuncio y lanzamiento de Los Sims 5, título que lleva en el tintero desde hace unos meses, pero del cual de momento no hemos llegado a ver nada oficial. No obstante, parece que, por sorpresa, ya hemos podido ver los primeros detalles.

Durante la transmisión de Behind The Sims en este mes de junio muchos podrían pensar que iban a mostrar las próximas expansiones de la cuarta entrega de la saga, pero tal parece que no fue así del todo, ya que, sin quererlo ni beberlo, el equipo de desarrollo mostró un breve fragmento del próximo videojuego de Los Sims.

Por lo que sabemos, el juego estará en múltiples plataformas (como PC y celular) y podrías continuar tu partida en cualquiera de ellas sin perder progreso. También funcionaría como experiencia de un jugador o colaborando con otros para compartir contenido. Por lo demás, habrá que esperar para ver si EA termina mostrando o no un tráiler del juego en el futuro, aunque, por lo dicho por EA en 2022, aún le quedan años para que llegue al mercado.