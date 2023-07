Se irán diez juegos de PlayStation Plus Extra en agosto El servicio de suscripción de Sony dejará de contar con una decena de títuos de su catálogo

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A partir del 15 de agosto, el catálogo de PS Plus Extra perderá 10 juegos, incluidos varios títulos de la serie Yakuza y Borderlands 3. La noticia llega luego de que Sony revelara que dentro del próximo lote de videojuegos que se unirán al servicio por suscripción están grandes éxitos como It Takes Two y Undertale.

Estos títulos de PlayStation 4 y PlayStation 5 son muy variados. Hay shooters, juegos de automovilismo, de rol y más. La lista apareció en la sección Last Chance to Play de la tienda de PlayStation 5. Yakuza 0, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2 se encuentran en la lista. El primero se trata de una precuela de la popular franquicia de rol de acción perteneciente a Sega y tanto Kiwami y Kiwami 2 se tratan de remakes del primer y segundo juego, respectivamente. Por ahora, el catálogo de PS Plus Extra aún mantendrá Yakuza 3, 4, 5, 6 y Like a Dragon.

Por otro lado, el catálogo perderá el día de hoy los tres títulos de BioShock, Borderlands: The Handsome Collection y Marvel’s Avengers, entre otros juegos actuales. Acá te dejamos la lista completa de los juegos que serán eliminados en agosto:

8-Bit Armies

Borderlands 3

Carmageddon: Max Damage

The Crew 2

DCL – The Game

GRIP

Nidhogg

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Así mismo, Sony reveló finalmente que el nuevo control para PlayStation 5, llamado Access, se lanzará el 6 de diciembre y tendrá un valor de USD 89,99. La pre venta estará habilitada desde el 21 de julio. Detallado en el blog de PlayStation, Sony explicó que el control permite a los usuarios crear hasta 30 perfiles distintos que incluyen personalización de stick, comandos alternables y la des habilitación absoluta de ciertos botones para evitar presionarlos por error. Este incluirá además cuatro puertos de expansión, 19 caps para los botones y 23 etiquetas, así como tres tapas para los sticks.

Los usuarios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, España, Austria y Portugal podrán reservar su control a través de PlayStation Direct, mientras que los minoristas tendrán que esperar a la fecha de lanzamiento regular. Este control fue revelado por primera vez en la CES 2023 bajo el nombre de Project Leonardo. Por ese entonces, Sony dijo que se trataba de un diseño que busca eliminar barreras entre los juegos y los jugadores con discapacidades, permitiéndoles así disfrutar cómodamente de jornadas más extensas con sus PlayStation 5.