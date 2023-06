Se viene la generación de memorias DDR5 para tu PC ¿Qué tienes que saber? La nueva generación de memorias para ordenadores reemplaza la DDR4 que se mantuvo vigente por varios años

Como la memoria de nuestro propio cerebro, la RAM del ordenador es un elemento vital para que funcione correctamente. Después del procesador y la tarjeta gráfica, es el componente del PC que más influye en su rendimiento. Por eso, es vital elegir un componente adecuado para las pretensiones y usos que tendrá el ordenador.

En los últimos años la memoria más utilizada, tanto en los PCs como en los móviles, ha sido la memoria DDR4. Pronto comenzará a ser sustituida por la memoria DDR5, el doble de rápida, y con nuevas funciones adicionales. Pero la pregunta es ¿Seguirá sirviendo la DDR4? ¿Será necesario comprar ya mismo una DDR5?

La memoria RAM moderna es del tipo DDR, o Doble Tasa se Datos. Se caracteriza porque la memoria puede transmitir datos por dos canales distintos al mismo tiempo, en un único ciclo de reloj. Con este sistema se duplica el rendimiento. Por eso se instalan bloques de memoria en múltiplos de dos.

No es algo nuevo, ya que se empezó a usar hace casi 20 años, por eso la memoria DDR-SDRAM ha ido evolucionando: DDR, DDR2, DDR3, etc. Algunas marcas en lugar de DDR2, DDR3, etc, lo llaman PC2 o PC3, pero se refieren a lo mismo. A mayor DDR la memoria es más rápida y el consumo menor, así que se calienta menos.

DDR5 se desarrolló con el objetivo de doblar el ancho de banda de la memoria DDR4, con un menor consumo. Todo ello, manteniendo la latencia. Este aumento notable de la velocidad es necesario porque las CPUs cada vez tienen más núcleos e hilos. Hemos pasado de procesadores de 4 núcleos que se han usado durante años, a CPUs que ya tienen 8, 12, incluso 32 núcleos y 64 hilos, y cada uno de ellos reclama su propio ancho de banda de memoria.

Las plataformas que actualmente siguen utilizando memoria RAM DDR4 siguen en activo y entregando un rendimiento sobresaliente, y una prueba de que la RAM DDR4 está lejos de «morir» es que los fabricantes siguen lanzando al mercado nuevos y mejores modelos. De hecho, ya sabemos que la próxima plataforma de Intel con los Core 13 volverá a ser una plataforma de transición en la que podremos comprar placas base compatibles con DDR5 pero también con DDR4, así que si ya tienes esta RAM y quieres actualizar podrás hacerlo sin tener que gastar dinero en DDR5.