Steam elimina juegos de su catálogo por tener Inteligencia Artificial Valve no quiere facilitar la publicación de títulos que no sean 100% originales en su contenido.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Steam, la plataforma de distribución más importante de videojuegos del mundo, ha realizado una acción en los últimos días que a muchos le ha sorprendido y que ha generado opiniones de todo tipo al respecto de esta decisión. Y tiene que ver con la “lucha contra la IA en los videjuegos”.

La compañía actualizó sus políticas para prohibir productos que incluyan contenido generado por inteligencia artificial. La medida ha generado molestia entre la comunidad de creadores, que han encontrado en la IA un aliado en la creación de sus proyectos.

Simon Carless, desarrollador de videojuegos, fue el encargado de dar a conocer este cambio a través de una publicación en Reddit, allí aseguró que uno de sus juegos fue rechazado por Valve, la compañía dueña de la tienda de juegos para PC, y el motivo que le dieron fue que el título usaba contenidos generados con inteligencia artificial.

“Hola. Mientras nos esforzamos por publicar la mayoría de títulos que nos son remitidos, no podemos publicar juegos para los que los desarrolladores no tienen todos los derechos necesarios. (…) hemos identificado propiedad intelectual en tu juego, que parece pertenecer a uno o varios terceros. (…) Suspendemos tu juego y te damos una oportunidad de eliminar todo el contenido del que no tienes derechos. Si no lo eliminas, no podremos publicarlo y esta app será baneada”, fue el comunicado de Steam hacia el desarrollador.

Uno de los principales inconvenientes con la inteligencia artificial, especialmente en lo que respecta a la creación de material artístico, es que las bases de datos de aprendizaje a menudo contienen contenido registrado por artistas. Esto significa que el resultado final puede ser muy similar a una obra ya existente.

Por lo que la postura de Valve se da para evitar problemas legales con los derechos de autor, más allá de las facilidades y mejoras que puede proporcionar la IA en el desarrollo de videojuegos.

“La introducción de la IA puede, en ocasiones, hacer difícil que un desarrollador tenga los suficientes derechos de utilizar la IA para crear elementos, como imágenes, texto y música. (…) Nuestro objetivo no es desalentar el uso de la tecnología en Steam. En su lugar, estamos trabajando para integrarla en las políticas de revisión existentes. Nuestro proceso de revisión es un reflejo de las políticas y leyes actuales de copyright, no una capa extra de nuestra opinión”, reza la explicación de Steam.