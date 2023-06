Steam Next Fest ofrece más de cien títulos con rebajas Juegos como Sea of Stars, Laika: Aged Through Bloodo o Sludge Life 2 tienen demo en PC por tiempo limitado hasta el lunes

Steam, la plataforma de distribución de videojuegos digitales para PC de Valve, ha dado el pistoletazo de salida a su nueva edición de Steam Next Fest, un festival de demos que nos permite probar algunos de los próximos lanzamientos que podremos comprar en lo que queda de 2023. Esta edición acaba de comenzar y estará disponible hasta el 26 de junio a las 19 hs, aunque algunas demos se mantienen disponibles incluso una vez finalizado el evento. Eso sí, no todas se pueden seguir jugando a posteriori, así que si les interesa alguna más vale que se den prisa, ya que ya no estarán disponibles para su prueba luego de esa fecha. Cada Steam Next Fest se propone como una oportunidad única de probar títulos interesantes que llegarán a la plataforma en los próximos meses. Hay algunos juegos que, de hecho, ya cuentan con fecha de lanzamiento, como es el caso del soulslike Lies of P (19 de agosto), el esperadísimo Sea of Stars (29 de agosto) o Sludge Life 2 (27 de junio). También hay juegos que todavía no tienen una fecha de lanzamiento exacta, como es el caso de Wizard with a gun, House Flipper 2 interesante proyecto español Laika: Aged Through Blood. Su demo ya está disponible en Steam, y en Vandal también podéis leer unas impresiones tras haberlo podido probar en profundidad. Cabe recordar que estos festivales de demos no sólo sirven para que podamos probar juegos de manera anticipada, sino que también intentan animarnos a apoyar aquellos proyectos que nos interesen añadiéndolos a la lista de deseados de Steam. Muchos juegos independientes que no tienen tanta publicidad, obtienen visibilización en este tipo de eventos.