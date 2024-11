Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fin de semana se jugaba la final del mundial de League Of Legends 2024 donde el equipo chino de BLG se enfrentaba al legendario T1. Aunque el partido comenzó alrededor de la medianoche en Corea del Sur debido a la diferencia horaria, cientos de fanáticos dedicados de T1 se reunieron en LoL Park, un lugar de eSports en el centro de Seúl, para animar a su amado equipo.

El BLG de China comenzó fuerte, rompiendo la base de T1 en solo 18 minutos para ganar el primer juego en 27 minutos antes de que T1 contraatacara para nivelar el partido.

El equipo chino volvió a ponerse por delante, pero sus oponentes contraatacaron. Después de 25 minutos de inactividad, fue Faker quien volvió a cambiar el rumbo.

Una segunda pelea decisiva en el carril superior, los llevó a eliminar a cuatro miembros de BLG y su base, asegurando el quinto juego para obtener títulos consecutivos después de casi cuatro horas de acción tensa.

"A NEW ERA. THE SAME EMPIRE." pic.twitter.com/c4EA1Eztg9

— LoL Esports (@lolesports) November 2, 2024