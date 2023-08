Team Cruelty toma la punta Retadores Norte Free Fire Movistar En la corriente quinta jornada, el campeón actual Team Cruelty logró ascender al primer puesto de la tabla general.

En la corriente quinta jornada de Retadores Norte Free Fire Movistar Al inicio de la competencia, el primer mapa fue dominado por 19 esports al conseguir un booyah en un reñido uno a uno. Mientras Vega de Infinity logró eliminar a los últimos integrantes de Team Cruelty, Gory de 19 esports aprovechó para ir en contra del último integrante del infinito, consiguiendo así la victoria para su equipo.

Timbers Esports puede ser considerado el equipo con más constancia a la hora de jugar, ya que, sigue posicionado en el segundo lugar de la tabla general desde jornadas pasadas. Fue el sexto mapa en donde los leñadores se enfrentaron a Radikal esports, dejándolos sin defensa y consiguiendo el booyah.

Al paso de las partidas, Radikal Esports no logró aprovechar el multiplicador, ni mantener su primer lugar en la tabla, descendiendo al tercer puesto. No fue la mejor de sus jornadas, pero puede que tengamos sorpresas más adelante. En un dos contra uno de Los Zens y Estral Esports, el último integrante de los ninjas “Hiro”, se mantuvo de pie soportando el castigo por parte de las Águilas Egipcias, pero no fue suficiente para conseguir el booyah del tercer mapa. Dejando a Estral esports en el tercer puesto de la tabla general.

El cuarto booyah de la jornada se lo llevó el Infinito, quienes no bajaron el ritmo de juego, pero no lograron hacer las eliminaciones necesarias para remontar y ascender nuevamente al primer puesto. Siendo el mismo caso de Fuego, que arrancó en primeras jornadas con un nivel de juego muy alto pero que ya no fue suficiente en la pasada quinta jornada. Esto los llevó al descenso en el sexto puesto de la tabla general.

Después de la Jornada 5, los primeros 6 puestos de la tabla se distribuyen de la siguiente

manera:

 1.- Team Cruelty – 573 puntos.

 2.- Timbers Esports – 551 puntos.

 3.- Radikal Esports – 515 puntos.

 4.- Infinity – 470 puntos.

 5.- Estral Esports – 465 puntos.

 6.- Fuego – 436 puntos.