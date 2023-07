El mundo del golf está atravesando una etapa de cambios, tal vez la más profunda de su larga historia. Al acuerdo que sellaron el PGA Tour y LIV Golf -la liga creada con inversión del Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita- que consiste en unificar el calendario mundial, ahora se suma la iniciativa de Tiger Woods y Rory McIlroy, que apuestan por seducir a un público joven y nuevos anunciantes con una propuesta fresca y llena de sorpresas

Se trata nada menos que de Woods -ganador de 15 majors- y McIlroy -4 majors-, dos de los mejores jugadores de las últimas tres décadas y con un lugar entre los grandes de la historia. El estadounidense y el norirlandés están lanzando una nueva liga de golf bajo techo que puede revolucionar al deporte. Lo harán a través de TMRW Sports, la empresa que crearon junto a Mike McCarley, un ex director ejecutivo de la cadena NBC.

La idea es crear una liga de golf parecida a la Kings League que creó Gerard Piqué. El ex futbolista, estrella del Barcelona y la selección de España, lanzó una liga de fútbol 7 bajo techo con reglas dinámicas, partidos cambiantes y muchos goles. Se transmite por streaming y participan ex jugadores de talla mundial del estilo de Andrea Pirlo o Andrey Schevchenko, además de tener a Sergio Kun Agüero como uno de los “dueños” de un equipo.

⚡️ @TigerWoods + @McIlroyRory + @TMRWSports = TGL, a new tech-infused, team golf league in partnership with the @PGATOUR. Kicking off January 2024.

Learn more: https://t.co/wXLlcLsvdG pic.twitter.com/JJBe7FWylU

— TGL (@TGL) August 24, 2022