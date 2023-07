Twitter cae nuevamente y el mundo de los videojuegos estalla La red social del pájaro azul volvió a sufrir un colapso a nivel mundial y los reclamos no se hicieron esperar. Elon Musk el más apuntado

La compra de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk dio que hablar a todo el mundo, por lo novedoso del movimiento financiero. Pero a nivel experiencia de usuario, las críticas a la red social no paran de aumentar. Desde la polémica por la verificación paga hasta fallas grandes en materia de rendimiento. Justamente esta última es la que causó un nuevo revuelo por una caída masiva de los servidores de Twitter que tuvo inicio el día de ayer, pero que cayó definitivamente en las primeras horas de esta mañana.

Las fallas comenzaron a presentarse desde la noche del viernes 30 de junio, y se reportó que México, Estados Unidos y Canadá fueron los países más afectados. A pesar de que inicialmente se esperaba que la falla fuera resuelta rápidamente, pero durante las siguientes 24 horas la plataforma continuó experimentando problemas técnicos. Esto ha generado inconformismo entre los usuarios, quienes han recurrido a otras plataformas como Instagram y Facebook para expresar su descontento y compartir memes relacionados con la caída de Twitter.

No es la primera vez que Twitter enfrenta interrupciones técnicas en los últimos meses. La última falla detectada ocurrió el 19 de junio de 2023 y tuvo una duración aproximada de dos horas. Ante esta situación, los usuarios manifiestan su creciente frustración y malestar, ya que la plataforma es ampliamente utilizada como medio de comunicación e importante fuente de información a escala global. La ausencia de un comunicado oficial por parte de la compañía genera incertidumbre en cuanto a cuándo se solucionarán estas fallas técnicas y cuál es la causa subyacente de las interrupciones.

El enfado no está radicado solo en los usuarios comunes, sino también en grandes empresas, como las del rubro de videojuegos, que suelen utilizar la red para consultar las principales novedades y anuncios. En línea con esto último, el creador de Epic Games criticó fuertemente la decisión de Twitter de no permitir ver ningún contenido a usuarios que no estuvieran registrados en la red social.

“Internet se siente cada vez más roto. Los sitios de noticias tienen muros de pago o cuentas bloqueadas, reddit tiene muros molestos, la búsqueda de Google arroja publicidad no deseada y SEO hasta el punto de la inutilidad, y ahora Twitter tiene muros de cuenta”, expresó el directivo. “La navegación web se siente horrible ahora”.

El principal apuntado en todo esto es, justamente Elon Musk. El empresario nacido en Sudáfrica ha tomado varias decisiones en su nueva empresa, que han motivado que muchos empleados sean despedidos o hayan renunciado debido a los nuevos rumbos que busca la red social. Musk no sólo vio la publicación de Sweeney, sino que también aprovechó para explicar las razones de su decisión y reiteró que hay muchas empresas haciendo “data scraping”, que consiste en la extracción de la información de un sitio para ordenarla en un documento computacional, incluso permitiendo que inteligencia artificial tenga acceso al contenido de la plataforma.