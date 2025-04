Xolos Lazer se coronó campeon del VCL Latam y sigue con su dominio en el Norte Los Mexicanos lograron la remontada y quedarse con el Stage 1 del Challengers de Latam Norte y siguen siendo los dueños del norte con 3 trofeos al hilo.

El equipo Xolos Lazer sigue consolidándose como en este split, llegando como campeón reinante del ACE Masters y solo perdiendo 2 mapas previos a la gran final, los de tijuana llegaban como el gran favorito a la gran final. Por otro lado, Six Karma, que llegaba como retador, solo había perdido 2 series en el split, una de ellas a manos de sus compatriotas mexicanos.

La gran final iniciaba en el mapa de Lotus, el cual hasta ese momento junto con Pearl eran los dos únicos mapas en los que habían perdido y el equipo de Six Karma lo sabía. Bajo esto, Six Karma iniciaba fuerte y prácticamente le pasaba por arriba con un marcador de 13-2, ante unos Xolos que no metieron las manos en esta ronda. El siguiente Mapa Icebox Xolos se despertaba, pero también caía con marcador de 13-11 y con un 2-0 a favor de Six Karma, aparentaba que la calidez pectoral abandonaba a la escuadra de Xolos.

En Fracture se fue parejo al cambio y tras esto, Xolos pudo reponerse y tras 4 puntos extras ponía la calma y lograba sacar el mapa donde iniciaba la remontada. En el cuarto mapa Heavean sería la misma historia, un primer tiempo parejo y tras 2 puntos extras otra vez Xolos se imponía y mandaba esto al decisivo 5to mapa. En el 5to mapa, Split Xolos tendría la misma temática y tras un inicio parejo tras el cambio todo se definía para que Xolos saliera campeón del stage 1 del Valorant Challengers.

Con esto son 2 títulos al hilo que posee la escuadra tijuanense quien no ve la derrota en finales desde diciembre del 2024, cuando salieron campeones del split 3 el challengers en contra de los mismos Six Karma, luego hacerse del Ace Masters en contra del equipo colombiano de Fuego. Con estos Xolos tiene el record de 41-8 en mapas.