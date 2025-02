¿Y ahora la excusa de LOL en LATAM es el presupuesto? Tras años dilapidar sin resultados internacionales en la antigua LLA, LATAM vuelve a chocar con su realidad en la LTA siendo apabullados nuevamente por Norteamérica.

Tras la reciente eliminación de Isurus/estral en el cruce de las LTA de League Of Legends, Latinoamérica pierde a su último representante para ver lo que será una final completamente norteamericana. Estaba cantado que Norteamérica nos llevaba nivel en lo deportivo y en lo estructural, además de que posee hoy por hoy a grandes estrellas del competitivo mundial. Por eso el pensar en que podía llegar un equipo de LATAM; en español o portugués, era una mera ilusión y deseo de justificar que “hemos crecido”.

Mucha gente se fija en el nivel de juego entre norte y sur pero nunca se fijan en el nivel de presupuestos y facilidades. Los equipos de NA llevan años en los mundiales llevando a muchos equipos a competir a nivel máximo. En su tiempo la LLA y CbLol solo llevaban a un equipo a… — IE Jerry (@EstJerry1) February 18, 2025

Tras el choque con la realidad de que LATAM es la zona de menor crecimiento a nivel competitivo del League Of Legends, siempre salen a relucir las excusas. Esa marcha de la vergüenza en tuiter donde jugadores, staff y dueños de equipos tratan de alivianar el pesar y dolor de una escena que tiene ansias de tomar alguna alegría.

Hoy nos sorprende la idea de que los presupuestos son unas de esas cosas por las cuales no podemos competir con otras regiones, más de uno ahora se escudó en la seguridad de que ellos tienen mucho más en todos los aspectos planteada por el dueño de uno de los equipos de LATAM. Una región que se pasó todo el entramado de la LLA dilapidando dinero en traer a los santos inmaculados Coreanos sin lograr nada, no puede tomar como chivo expiatorio que no tenemos presupuesto para crecer.

Demasiados años tirando dinero al cielo, son referente para no comprar esa verdura y empezar a buscar los verdaderos problemas y soluciones al bajo nivel en general de la región. ¿Después de gastar hasta el triple del premio de cualquier liga en un roster, ahora la excusa de LOL en LATAM es el presupuesto?