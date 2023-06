Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante su largo recorrido, el rapero español se ha ganado el mérito de ser reconocido como uno de los mejores freestylers a nivel nacional e internacional, y de hecho, ha ganado campeonatos importantes como la Final Internacional de Red Bull de 2016 o las Finales Nacionales españolas de 2016 y 2020, por eso su voz es totalmente autorizada a la hora de dar una opinión sobre la actualidad del free

HILO/// No me gusta sumarme a las corrientes freestyleras que cargan contra el free una y otra vez con debates semanales nuevos, de los que proyectan que esto está muriendo hace 10 años y que quizás lo deseen (por aquello de “si yo no lo logre mejor que desaparezca” ) (siGO)

— S.K.O.N.E. (@SkoneBigFish) June 24, 2023