20 jugadores que estuvieron cerca de fichar por el Barcelona, pero nunca llegaron A lo largo de los años, el FC Barcelona ha estado vinculado a grandes figuras del fútbol mundial. Sin embargo, muchos de estos fichajes nunca se concretaron por razones económicas, decisiones del club o del propio jugador.

El FC Barcelona es uno de los clubes más prestigiosos del mundo, lo que lo convierte en un destino deseado por muchos futbolistas. Sin embargo, a lo largo de su historia, el conjunto blaugrana ha dejado escapar o no ha podido concretar fichajes que en su momento parecían hechos. Desde delanteros letales hasta mediocampistas creativos y defensores de élite, muchos nombres ilusionaron a la afición culé, pero terminaron brillando en otros equipos.

Aquí te presentamos 20 jugadores que sonaron fuerte para reforzar al Barcelona, pero que por diversos motivos nunca se vistieron de azulgrana.

Delanteros que ilusionaron, pero nunca llegaron

🔹 Gabriel Batistuta – En la década de los 90, el argentino fue una de las opciones de Johan Cruyff para reforzar la delantera culé cuando jugaba en la Roma, pero el fichaje nunca se concretó.

🔹 Ángel Di María – En 2017, el Barcelona intentó fichar al argentino, pero el PSG pidió una cifra elevada y los términos del acuerdo chocaban con el Fair Play Financiero.

🔹 Diego Costa – En 2017, el club estuvo interesado en el delantero cuando jugaba en el Chelsea, pero una lesión hizo que lo descartaran y un año después regresó al Atlético de Madrid.

🔹 Arjen Robben – En 2016 se especuló con su posible llegada al Barcelona, pero su padre y agente aseguraron que nunca hubo una oferta formal.

🔹 Marco Reus – Estuvo en el radar del Barcelona en 2017, pero sus constantes lesiones lo alejaron del equipo catalán.

🔹 Robinho – En 2005, el brasileño prefirió fichar por el Real Madrid, a pesar del interés del Barça.

🔹 Zinedine Zidane – Tras su brillante actuación en el Mundial de 1998, el Barcelona lo consideró como una opción, pero en 2001 terminó fichando por el Real Madrid.

🔹 Karim Benzema – En 2008, el Barça estuvo cerca de fichar al francés, pero los directivos decidieron no seguir adelante debido a su carácter complicado. Un año después, se convirtió en jugador del Real Madrid.

🔹 Dries Mertens – El mediocampista belga fue tentado por el Barça, pero rechazó la oferta al no querer ser suplente de Neymar o Messi.

🔹 Mesut Özil – En 2017, el alemán estuvo cerca de llegar al Barcelona en un intercambio con Arda Turan, pero nunca se llegó a un acuerdo con el Arsenal.

Defensas y mediocampistas que se quedaron en el camino

🔹 Thiago Silva – En 2013, el central brasileño tenía intenciones de jugar para el Barça, pero las diferencias económicas con el PSG impidieron su fichaje.

🔹 David Luiz – El zaguero estuvo a punto de llegar en 2013, pero un informe desaconsejó su contratación y la operación se cayó.

🔹 John Stones – En su momento, el Barcelona intentó ficharlo, pero el Manchester City ofreció una cifra millonaria que terminó llevándoselo.

🔹 Andrey Arshavin – En 2007, el Barcelona intentó fichar al ruso cuando jugaba en el Zenit, pero su equipo rechazó la oferta y terminó en el Arsenal.

🔹 Andrea Pirlo – En 2010, el mediocampista italiano fue buscado por el Barça, pero decidió continuar en el AC Milan.

🔹 Ander Herrera – El español sonó para el Barça en 2017 y 2018, pero en la primera ocasión el Manchester United amplió su contrato y en la segunda el propio jugador desmintió los rumores.

🔹 Ryan Giggs – Johan Cruyff intentó ficharlo cuando dirigía al Barcelona, pero el jugador del Manchester United decidió quedarse en Inglaterra.

🔹 Rui Costa – El mediocampista portugués fue buscado dos veces por el Barcelona: primero cuando Cruyff era técnico y luego en 2003, tras ser campeón de la Champions con el Milan.

🔹 Darijo Srna – En 2017, el croata prefirió renovar con el Shakhtar Donetsk en lugar de llegar al Barcelona.

🔹 David Beckham – En 2003, el inglés tenía la opción de fichar por el Barcelona, pero prefirió firmar con el Real Madrid tras su salida del Manchester United.

¿Qué habría pasado si estos jugadores hubieran llegado?

Algunos de estos jugadores podrían haber marcado una época en el Barcelona, mientras que otros quizás no habrían tenido el mismo impacto. Sin embargo, es innegable que el club azulgrana ha tenido la capacidad de competir al más alto nivel incluso sin estas estrellas.

Si Zidane hubiera fichado por el Barça, ¿habría cambiado la historia del Clásico? Si Benzema hubiese jugado junto a Messi, ¿habrían formado una dupla imparable? Estas son preguntas que solo el fútbol nos deja para imaginar.