2026-27: Grandes duelos y un sorteo cargado de estrellas La nueva fase de liga enfrentará a PSG, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Bayern, Manchester City y otros gigantes en una primera etapa con partidos de enorme atractivo.

La Champions League 2026-27 ya tiene definido su camino en la fase de liga y el sorteo celebrado en Mónaco dejó una combinación difícil de ignorar: los principales candidatos al título tendrán que medirse entre sí desde el comienzo de la competición. Con 36 equipos y ocho partidos para cada uno, la nueva estructura vuelve a ofrecer enfrentamientos de primer nivel incluso antes de que comiencen las eliminatorias.

El vigente campeón, Paris Saint-Germain, intentará defender por tercer año consecutivo su corona después de conquistar las dos últimas ediciones. Sin embargo, el camino hacia otra final, que se disputará en el Metropolitano de Madrid en junio de 2027, estará lejos de ser sencillo.

El PSG tendrá como principales desafíos a Barcelona y Manchester City, además de desplazamientos ante Aston Villa, Villarreal y Como. El conjunto dirigido por Luis Enrique ya ha demostrado que sabe sobrevivir a fases de liga complicadas, aunque en las dos últimas temporadas terminó fuera de los ocho primeros puestos y tuvo que disputar una ronda adicional antes de continuar su camino.

Barcelona también tendrá una prueba de enorme magnitud. El conjunto azulgrana recibirá al Manchester City y a Como, mientras que deberá visitar al PSG, Sporting CP, Galatasaray y Sabah. El duelo en París aparece entre los partidos más esperados de toda la fase de liga, especialmente por la calidad ofensiva de ambos equipos y por la cantidad de historias alrededor del enfrentamiento.

Arsenal, ante un calendario de máxima exigencia

El Arsenal fue uno de los grandes protagonistas de la pasada fase de liga. Los Gunners ganaron sus ocho partidos y ahora tendrán que defender esa extraordinaria racha ante rivales de mayor calibre.

El equipo londinense recibirá al Real Madrid y al Borussia Dortmund, mientras que viajará al Allianz Arena para enfrentarse al Bayern Munich. También tendrá compromisos ante Lille, Sabah, Real Betis, Napoli y Slavia Praha.

El choque entre Bayern y Arsenal será particularmente atractivo porque enfrentará a dos equipos que terminaron primero y segundo, respectivamente, en la fase de liga de la temporada pasada. Arsenal derrotó 3-1 al conjunto alemán en Londres durante aquella campaña y ahora el Bayern tendrá la oportunidad de responder ante su público.

La visita del Real Madrid al Emirates también aparece como uno de los grandes acontecimientos de esta primera etapa. El recuerdo más reciente entre ambos equipos pertenece al Arsenal, que eliminó al entonces campeón europeo con un contundente 3-0 en los cuartos de final de 2024-25, en una noche marcada por dos espectaculares tiros libres de Declan Rice.

Real Madrid vuelve a encontrarse con Arsenal

El Real Madrid tendrá una fase de liga especialmente exigente. El club más laureado de la historia de la competición recibirá a Inter, PSV, RB Leipzig y LASK, pero deberá desplazarse para jugar ante Arsenal, Roma, Shakhtar Donetsk y AEK Athens.

El enfrentamiento en Londres tendrá además un componente especial por el regreso de José Mourinho al escenario de un rival histórico. El portugués volvió al banquillo del conjunto madridista y se reencontrará con Arsenal en un partido que ya tenía suficiente peso competitivo por sí mismo.

Real Madrid e Inter también protagonizarán otro duelo de enorme tradición europea. Los españoles recibirán al campeón italiano en el Santiago Bernabéu, en el primer enfrentamiento oficial entre ambos desde 2021. La particularidad adicional será la presencia de Denzel Dumfries frente a su antiguo equipo después de su llegada al conjunto madridista.

Manchester City y PSG, otro duelo de gigantes

El Manchester City tampoco tendrá una fase de liga sencilla. Los ingleses recibirán al PSG, Sporting CP, Napoli y AEK Athens, mientras que visitarán Barcelona, Porto, RB Leipzig y Lens.

El partido ante el campeón europeo será uno de los grandes atractivos. Ambos equipos tienen una marcada vocación ofensiva y protagonizaron uno de los capítulos más importantes de la última carrera europea del PSG.

En la fase de liga de 2024-25, el conjunto parisino derrotó 4-2 al City en un partido que contribuyó a impulsar su trayectoria hacia su primera Champions League. Dos temporadas después, los ingleses tendrán la oportunidad de buscar revancha en el Etihad Stadium.

El duelo también tendrá un componente emocional por Rodri. El centrocampista español, ganador del Balón de Oro de 2024, se enfrentará al club con el que conquistó la Champions League y construyó una parte fundamental de su legado.

Manchester United vuelve a la máxima competición

El regreso del Manchester United será otro de los grandes atractivos. Los Red Devils disputarán nuevamente la Champions League después de dos temporadas de ausencia y tendrán como entrenador a Michael Carrick.

Su regreso no será precisamente cómodo. Manchester United recibirá al Bayern Munich, Roma, RB Leipzig y Sabah, y tendrá que visitar al Atlético de Madrid, Sporting CP, Villarreal y Como.

El encuentro contra Bayern en Old Trafford destaca por la historia que une a ambos clubes. Se trata de dos gigantes europeos que protagonizaron una de las finales más recordadas de la competición, la de 1998-99, cuando el United remontó en los minutos finales para conquistar el título en el Camp Nou.

El historial reciente, sin embargo, favorece claramente al conjunto alemán: el Manchester United solamente ha derrotado una vez al Bayern en sus últimos 11 enfrentamientos de Champions desde el comienzo del siglo.

Atlético, Inter y Liverpool completan el menú

Atlético de Madrid también tendrá una fase de liga de máxima exigencia. Los rojiblancos recibirán a Bayern, Manchester United, Fenerbahçe y Viking, mientras que jugarán fuera de casa ante Liverpool, PSV, Bodø/Glimt y Stuttgart.

El choque contra Bayern enfrentará dos estilos muy diferentes. El conjunto alemán apuesta por un fútbol ofensivo y de alta intensidad, mientras que el Atlético de Diego Simeone mantiene su identidad basada en la fortaleza defensiva y la capacidad competitiva.

El hecho de que la final se dispute en el Metropolitano añade todavía más interés al recorrido del Atlético, que busca finalmente conquistar la Champions después de haber quedado a las puertas en varias ocasiones.

Liverpool, por su parte, se medirá en casa con Atlético, Porto, Villarreal y Lens y visitará a Inter, Club Brugge, Fenerbahçe y LASK. El duelo ante Atlético vuelve a despertar recuerdos recientes: dos de sus últimos tres enfrentamientos terminaron 3-2, incluyendo el triunfo inglés de la pasada temporada gracias a un cabezazo de Virgil van Dijk en el tiempo añadido.

PSG-Barcelona, el partido más esperado

Entre todos los enfrentamientos, PSG-Barcelona aparece como uno de los grandes candidatos al espectáculo.

Será el segundo año consecutivo en que ambos equipos se enfrenten en la fase de liga, aunque esta vez el escenario será el Parque de los Príncipes. El PSG ganó 2-1 el enfrentamiento de la temporada pasada, pero aquel partido estuvo condicionado por las ausencias de varias figuras importantes.

La expectativa será comprobar qué ocurre con ambos equipos cuando puedan presentar todo su potencial. El estilo de presión alta y vocación ofensiva de los dos conjuntos hace prever un partido de enorme ritmo.

Además, existen múltiples historias individuales. Luis Enrique se enfrentará al club que dirigió anteriormente; Vitinha y João Neves protagonizarán un duelo de talento en el centro del campo contra Pedri y Rodri; y Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro de 2025, se medirá con Lamine Yamal, segundo en aquella votación.

La presencia de Ferran Torres añade otro ingrediente después de su salida de Barcelona durante el verano.

Un formato que alarga la tensión

La fase de liga comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026. Las primeras 18 jornadas estarán repartidas entre martes, miércoles y jueves, antes de continuar en octubre, noviembre y diciembre.

La competición tendrá además dos jornadas en enero. La séptima se disputará el 19 y 20 de enero de 2027, mientras que la octava y última será el 27 de enero, cuando los 36 equipos jugarán simultáneamente.

Ese calendario significa que la clasificación no se resolverá rápidamente. Cada club tendrá ocho partidos y deberá acumular suficientes puntos para asegurar su posición en la tabla y evitar complicaciones posteriores.

Los ocho primeros avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos situados en las posiciones siguientes deberán afrontar el camino adicional de los playoffs.

Con PSG, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Bayern, Manchester City, Liverpool, Inter, Atlético y Manchester United cruzándose desde esta primera etapa, la Champions 2026-27 promete reducir considerablemente el tiempo de espera para los grandes partidos.

Y aunque todavía queda mucho camino hasta Madrid, el sorteo ya dejó claro algo: la nueva temporada europea no necesitará esperar a las eliminatorias para ofrecer enfrentamientos dignos de una final.