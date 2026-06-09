Radiografía del Grupo L en el Mundial 2026: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá Choque de trenes y billeteras en el Grupo L: El billonario imperio de Inglaterra ante la jerarquía croata y el hambre de las Estrellas Negras.

El Grupo L del Mundial 2026 se ha configurado de manera oficial ante los ojos de la prensa internacional como uno de los sectores con mayor riqueza conceptual, intensidad física y disparidad financiera de todo el certamen ecuménico. Es una auténtica zona de alta tensión táctica donde la opulencia y jerarquía de un plantel de más de mil millones de euros como Inglaterra convivirá cara a cara con el indomable gen competitivo de Croacia, el vértigo físico de Ghana y el corazón de resistencia de Panamá.

A continuación, desglosamos la radiografía y el veredicto del sector:

Inglaterra: El transatlántico bursátil de los inventores del fútbol

Valor de plantilla: €1,363.20 millones de euros.

La gran figura: Jude Bellingham (Real Madrid) — €130.00M.

Análisis: La escuadra de los Three Lions asume este torneo con la absoluta obligación de comandar el liderato de su zona y ratificar su estatus de máximo favorito a la corona mundial. El seleccionador ha pulido una maquinaria futbolística letal que presume de variantes individuales de ensueño en todas sus líneas: desde la solidez de Stones y Marc Guehi en la zaga central, pasando por una medular creativa impecable custodiada por Declan Rice y Jude Bellingham, hasta un ataque de absoluto miedo donde conviven el desequilibrio de Bukayo Saka y Marcus Rashford con el olfato del ariete Harry Kane. Su inmensa profundidad de banquillo los sitúa un peldaño por delante de sus rivales en el papel.

Croacia: La jerarquía incombustible y el gen de los Balcanes

Valor de plantilla: €387.70 millones de euros.

La gran figura: Josko Gvardiol (Manchester City) — €70.00M.

Análisis: El conjunto ajedrezado es el auténtico rival de cuidado de la zona en el plano de la experiencia internacional. Aunque su eterno capitán Luka Modrić (Milan) ya dosifica sus minutos en la medular, el cuadro balcánico ha sabido estructurar una de las zagas defensivas más jóvenes y cotizadas del planeta con Josko Gvardiol y el gigante Luka Vuskovic (€60.00M en el Tottenham). Con Mateo Kovačić e Inter de Milán dándole equilibrio al mediocampo, Croacia posee el oficio, la paciencia y la jerarquía táctica necesarias para triturar los circuitos de cualquier rival y disputarle de tú a tú el liderato a los ingleses.

Ghana: La explosividad y el músculo de las Estrellas Negras

Valor de plantilla: €234.60 millones de euros.

La gran figura: Antoine Semenyo (Manchester City — €80.00M).

Análisis: El combinado nacional de Ghana es el rival más incómodo y físicamente demandante del grupo. Las Estrellas Negras basan su estrategia en un orden defensivo asfixiante fogueado en el fútbol francés (Ligue 1) y en transiciones a velocidades ultrasónicas. Con el delantero estrella del Manchester City, Antoine Semenyo, actuando como el gran estandarte de ataque, flanqueado por la chispa individual de Iñaki Williams (Athletic Club) y Kamaal Deen Sulemana, los africanos poseen un gen vertical sumamente letal capaz de fracturar cualquier presupuesto multimillonario si se les concede espacios.

Panamá: El corazón de la marea roja ante los gigantes

Valor de plantilla: €34.93 millones de euros.

La gran figura: Amir Murillo (Olympique de Marsella — €7.00M).

Análisis: En la previa de las agencias mundiales, Panamá habita el sótano estricto de los pronósticos bursátiles, costando casi cuarenta veces menos que el transatlántico inglés. No obstante, los dirigidos por Thomas Christiansen son un combinado sumamente ordenado, disciplinado y solidario. Protegidos en la medular por la inteligencia táctica de Adalberto Carrasquilla en la Liga MX y la sobriedad defensiva de José Córdoba en el Norwich inglés, los Canaleros buscarán plantar bloques bajos muy rocosos para secar los ataques rivales, encomendando sus opciones a la velocidad de Ismael Díaz o José Fajardo en los contragolpes.

El Veredicto de la Zona

El Grupo L promete emociones de alta tensión de principio a fin. Inglaterra parte en el papel con la brutal superioridad individual de sus piezas para amarrar la clasificación, pero no tendrá margen de error ante la impecable jerarquía internacional de Croacia, escuadra que promete un choque de trenes imperial por la cima. Detrás se librará una batalla encarnizada por los boletos, donde el músculo físico de Ghana saldrá con el cuchillo entre los dientes dispuesta a romper las apuestas de la UEFA. Panamá, desde la humildad de su presupuesto, intentará competir con absoluta dignidad buscando firmar la gran sorpresa de su historia.