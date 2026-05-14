A los 41 años, Cristiano Ronaldo va a su sexto Mundial con una sola obsesión: el único trofeo que le falta El líder histórico en partidos (226) y goles (143) con una selección masculina llega a Norteamérica desde Arabia Saudí con 25 goles en sus últimos 30 partidos con Portugal. Su entrenador dice que aprendió a no predecir su futuro.

Hay atletas que se retiran cuando llegan a la cima. Y hay atletas que siguen escalando porque la cima que quieren todavía no la han alcanzado. Cristiano Ronaldo pertenece inequívocamente al segundo grupo.

A los 41 años, el portugués se prepara para disputar su sexto Campeonato del Mundo — el único trofeo que falta en una vitrina que incluye cinco Balones de Oro, cinco Champions League, una Eurocopa y una Liga de Naciones. El único que siempre se escapó. El único que todavía duele.

Los números que silencian a los críticos

Cuando Cristiano se marchó a Arabia Saudí a finales de 2022, las críticas fueron inmediatas y contundentes. Muchos afirmaron que se había dejado seducir por el dinero. Algunos dijeron, en la práctica, que se estaba retirando del fútbol competitivo.

Tres años después, los números responden por él:

25 goles en sus últimos 30 partidos con la selección portuguesa

con la selección portuguesa Gol número 100 en la Pro League saudí el 7 de mayo — en su partido número 105 con Al Nassr

en la Pro League saudí el 7 de mayo — en su partido número 105 con Al Nassr 26 goles en 29 partidos en la temporada actual

en la temporada actual Máximo goleador de la liga saudí en cada una de sus dos primeras temporadas completas

“No necesito hablar porque pueden decir lo que quieran, pero los números no mienten”, dijo Cristiano en una entrevista con Piers Morgan. “Nunca han estado aquí, nunca han jugado aquí… Para mí es más fácil marcar en España que marcar en la liga saudí.”

El líder histórico que sigue haciendo historia

Cristiano Ronaldo es el líder histórico en partidos (226) y goles (143) con una selección masculina en la historia del fútbol mundial. También es el único hombre que ha marcado en cinco Mundiales consecutivos.

Ahora va por el sexto.

Su entrenador con Portugal, el español Roberto Martínez, no oculta su admiración:

“Aunque es el capitán, aunque probablemente ha logrado lo que ningún otro jugador del fútbol mundial ha logrado, que es la cantidad de partidos con la selección, más de 225 apariciones, solo ese número ya hace único lo que aporta.”

Y añadió algo que resume perfectamente la mentalidad de Ronaldo:

“Tener esa hambre cuando lo has ganado todo en el fútbol es bastante notable.”

El único título que falta

Portugal llega al Mundial 2026 con una generación de talento extraordinario — Vitinha, João Neves, Rafael Leão, Bruno Fernandes — y con Cristiano como capitán y referente. En 2025, el equipo ganó la Liga de Naciones con Ronaldo anotando en la final ante España — una señal de que el portugués sigue siendo determinante en los momentos más importantes.

Pero el Mundial sigue siendo la asignatura pendiente. Portugal llegó a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 sin que Cristiano marcara en cinco partidos. En Qatar 2022, llegó a cuartos antes de caer ante Marruecos.

Este será, según ha dicho el propio Ronaldo, su último intento de alzar la Copa del Mundo.

La pregunta que nadie puede responder

¿Cuánto tiempo seguirá jugando después del Mundial? Su entrenador aprendió a no hacer predicciones.

“Me resulta difícil decirlo, porque aprendí muy rápido a no predecir el futuro con Cristiano, simplemente porque tiene esa mentalidad de élite de ser lo mejor que puede ser hoy. Y pienso que, si se lo preguntas, te dirá lo mismo. No hace planes.”

Su compañero en Al Nassr y en la selección, João Félix, lo resumió con una frase que lo dice todo:

“Verlo, con 40 años, haciendo lo que hace, solo nos da más motivación.”

El último baile

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están a punto de alcanzar el hito de jugar seis Copas del Mundo — un número que ningún otro jugador en la historia del fútbol ha alcanzado. Dos rivales eternos, dos leyendas absolutas, compartiendo por última vez el escenario más grande del deporte.

Para Messi, el Mundial ya está ganado. Para Ronaldo, todavía no.

Y esa diferencia es exactamente lo que lo mantiene entrenando, marcando y compitiendo a los 41 años con la misma hambre que tenía a los 21.

El Mundial 2026 arranca el 11 de junio en Ciudad de México. Portugal debuta ante Argelia el 16 de junio en Kansas City.

El último baile de Cristiano Ronaldo está a punto de comenzar.