El Newcastle ha dejado clara su postura ante los clubes interesados en fichar a Alexander Isak para la próxima temporada: su traspaso no será barato. Según informes, el equipo inglés ha tasado al delantero sueco en una cifra que oscila entre £120 millones y £150 millones, un monto que refleja su gran rendimiento en la Premier League y su importancia en el esquema de Eddie Howe.

A pesar del alto precio, varios equipos han preguntado por la situación de Isak, entre ellos algunos de los clubes más poderosos de Europa:

🔴 Liverpool – En búsqueda de un reemplazo de largo plazo para Mohamed Salah o una alternativa en el ataque.

🔵 Chelsea – Necesita reforzar su delantera tras los problemas de gol en la actual temporada.

⚪🔴 Arsenal – Mikel Arteta busca un ‘9’ que le dé mayor contundencia a su equipo.

🔵🔴 Barcelona – A pesar de su complicada situación financiera, ve a Isak como una opción a futuro.

⚪🔴 Bayern Múnich – En busca de un delantero de élite para reforzar su ofensiva tras la salida de Robert Lewandowski.

Alexander Isak ha demostrado ser un delantero versátil, con velocidad, técnica y gran definición. Su capacidad para jugar tanto como referencia ofensiva como en una delantera flexible lo hace atractivo para equipos que buscan un goleador con movilidad. Sin embargo, su historial de lesiones y el precio elevado podrían ser factores a considerar para algunos clubes.

Imagine being 6”4 and moving like this 🤯

I need Alexander Isak to join this Liverpool team…pic.twitter.com/Re03FCvLi7

— Fede (@lfc_fede) February 28, 2025