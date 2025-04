¿A qué hora y dónde juega el Barcelona vs Borussia Dortmund por la Champions League? Con una ventaja de cuatro goles, el equipo de Hansi Flick quiere coronar su gran presente clasificándose entre los cuatro mejores de Europa

El FC Barcelona se encuentra a las puertas de una nueva semifinal de UEFA Champions League, una instancia que no pisa desde 2019. Con el viento a favor tras la goleada por 4-0 en el Estadi Olímpic ante el Borussia Dortmund, el conjunto catalán intentará rubricar su pase a la siguiente fase este martes 15 de abril a las 21:00 horas (CET) en el siempre imponente Signal Iduna Park, bajo la conducción arbitral del italiano Maurizio Mariani.

Será un duelo cargado de expectativas: por un lado, el Barcelona quiere confirmar su regreso entre la élite continental; por el otro, el Dortmund buscará recuperar el orgullo tras una noche para el olvido en la ida.

Un Barcelona en su mejor versión del año

El equipo azulgrana atraviesa el momento más sólido de la temporada. No solo marcha como líder en LaLiga y finalista de la Copa del Rey, sino que además ostenta una marca de 24 partidos consecutivos sin derrotas en 2025, siendo el único invicto entre los grandes de Europa este año. El técnico alemán Hansi Flick ha transformado la dinámica del equipo, potenciando a sus jóvenes talentos y dándole al plantel una identidad ofensiva que hacía tiempo no se veía en Can Barça.

El conjunto culé viaja a Dortmund con la moral en alto y el objetivo claro: administrar la ventaja obtenida y clasificar con autoridad. “Está todo en nuestras manos”, afirman desde el vestuario, donde reina la confianza de cara a lo que viene.

Convocados, ausencias y posibles cambios

En la lista de convocados aparece el regreso de Dani Olmo, ya recuperado de una molestia en el aductor. Sin embargo, el equipo no contará con Alejandro Balde, baja por una lesión muscular, lo que abre la posibilidad de que el joven Gerard Martín ocupe el lateral izquierdo desde el inicio.

Uno de los focos de atención estará en la zaga: Íñigo Martínez está al límite de amarillas y Flick debe decidir si arriesgarlo o sostener la sólida dupla Cubarsí-Araujo. En ataque, todo apunta a que se repetirá el tridente que brilló en la ida: Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski, aunque Ferran Torres —autor de un doblete en la última visita a Alemania— también presiona por un lugar.

Una remontada que parece imposible para el Dortmund

Del otro lado, el Borussia Dortmund encara el duelo con la misión de revertir un resultado que rozaría lo milagroso. Tras el 0-4 en suelo español, las esperanzas alemanas son mínimas, aunque el equipo intentará al menos ofrecer una imagen competitiva ante su público.

“Debemos intentar ganar el partido. Si eso alcanza para pasar, no lo sé”, reconoció Lars Ricken, director administrativo del club. Emre Can entrenó de forma diferenciada y es duda; si no llega, Rami Bensebaini podría ser su reemplazante, generando un movimiento táctico que obligaría a reajustar todo el mediocampo.

"El 4-0 de la ida nos ayuda mucho, porque el partido de mañana será complicado. Queremos hacer un buen partido y mantener el nivel." 🎙️ HANSI FLICK pic.twitter.com/aFC26xqUdB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 14, 2025

Historial favorable al Barça

En cuanto al cara a cara entre ambos clubes, la estadística sonríe al conjunto catalán. De seis encuentros disputados, el Barça ganó cuatro y empató dos, con 13 goles a favor y apenas 4 en contra. En su última visita a Alemania, los azulgranas se impusieron 3-2, con una actuación destacada de Ferran Torres.

La ida fue una demostración contundente de superioridad: goles de Raphinha, Lewandowski (x2) y Lamine Yamal, quien con 17 años y 270 días se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar en unos cuartos de final de Champions League, reafirmando su condición de joya emergente del fútbol europeo.

A un paso de volver a la cima

Para el FC Barcelona, la noche del martes podría significar mucho más que una clasificación. Sería la confirmación de que el proyecto de Hansi Flick va por el buen camino y que el club ha dejado atrás los traumas recientes en Europa.

En el escenario más hostil posible, el Barça intentará resistir con inteligencia, golpear si la oportunidad se presenta y sellar con autoridad su regreso a las semifinales de la Liga de Campeones. Una noche clave para volver a codearse con los gigantes del continente.