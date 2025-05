Your browser doesn’t support HTML5 audio

La fecha 35 de la Premier League pondrá frente a frente a dos gigantes del fútbol inglés que atraviesan presentes distintos, aunque igual de exigentes. Chelsea, necesitado de puntos para asegurar su plaza en la próxima Champions League, se mide ante Liverpool, reciente campeón de la liga, que llega a Londres con el trofeo en las manos pero aún con asuntos competitivos por resolver.

El partido, que comenzará a las 12.30 (hora argentina), se disputará en un Stamford Bridge colmado, con transmisión de ESPN, arbitraje de Simon Hooper y asistencia desde el VAR a cargo de John Brooks.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino sabe que no tiene margen de error. Actualmente ubicado en el quinto puesto de la tabla —última posición que otorga clasificación a la próxima edición de la Champions—, Chelsea está igualado en puntos con el Nottingham Forest y necesita ganar para no ceder terreno.

El equipo de Enzo Fernández viene de lograr una victoria revitalizadora en el plano internacional: venció por 4-1 a Djurgårdens en Suecia, en la ida de las semifinales de la UEFA Conference League. Sin embargo, la presión ahora está en la liga, donde cada jornada puede definir el futuro deportivo y económico de la institución.

🔵 MATCHDAY! The Blues take on Liverpool. 🔵#CFC | #CHELIV pic.twitter.com/LutOBYKG2s

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 4, 2025