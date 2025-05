Este miércoles, a partir de las 16:00 (hora argentina), Milan y Bologna se juegan el título de la Copa Italia en el Estadio Olímpico de Roma, en un encuentro que promete emociones, historia y presión en cada rincón del césped. Será la oportunidad definitiva para ambos de cerrar la temporada con una estrella más en su escudo.

El Rossonero, que no alza este trofeo desde 2003, busca cortar con una sequía que ya supera las dos décadas, mientras que la Dotta intentará revivir los años dorados que lo llevaron a ganar este campeonato en 1970 y 1974. Solo uno se quedará con el trofeo; el otro deberá volver a empezar.

It doesn’t come much better than a cup-winning goal 🥅🏆 #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) May 12, 2025