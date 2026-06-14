Acusan de gesto racista al árbitro en el Alemania vs. Curazao El imponente 7-1 de la maquinaria teutona sobre el debutante caribeño ha quedado en un segundo plano mediático tras desatarse una ola de indignación global por una polémica seña del silbante australiano durante los protocolos oficiales de la FIFA en Houston.

La Copa del Mundo 2026 ha registrado su primer gran sismo institucional y disciplinario fuera de las líneas de cal. Lo que debió ser una tarde de fiesta y pasarela en el NRG Stadium de Houston para el arbitraje internacional, terminó transformándose en un dolor de muelas para los comités de ética. El réferi australiano Shaun Evans se colocó en el ojo de la tormenta tras ser acusado formalmente por la grada digital de realizar un gesto vinculado al racismo en los minutos previos al silbatazo inicial.

La fisonomía del escándalo se gestó a raíz de una de las grandes innovaciones logradas por la FIFA para esta edición, la cual obliga a los jueces encargados del videoarbitraje (VAR) a posar para una foto oficial de presentación antes de cada compromiso. Al momento de capturarse la instantánea en los boxes técnicos, Evans realizó una polémica seña con los dedos de su mano que de inmediato encendió las alarmas de las fanaticadas europea y estadounidense, debido a su histórica y repudiable connotación con movimientos clandestinos que promulgan la supremacía blanca.

@FOXSports @FIFAWorldCup I don’t usually post controversial things but this is unacceptable. Watching the start of Germany vs Curaçao, the Australian replay official Shaun Evans gives the OK sign with his right hand. This is a known white supremacist sign. Please share. pic.twitter.com/5Nq5gfyxmj — James Weyer (@James_Weyer_) June 14, 2026

La FIFA bajo presión: ¿Expulsión inmediata del Mundial?

El revuelo en las plataformas del patio y las Grandes Ligas de la información deportiva no se ha hecho esperar. Aunque el silbante de la federación oceánica ha preferido mantener un hermético silencio en las últimas horas, la masa de hinchas en las redes sociales ya exige una fisonomía de castigo ejemplar y utilitario:

Investigación de oficio: Se espera que la comisión disciplinaria de la FIFA emita un comunicado oficial en los próximos bloques de transmisión para abrir un expediente técnico sobre el actuar de Evans.

La máxima sanción: De confirmarse que el gesto cargaba con una intención ideológica o de discriminación racial, el reglamento de la FIFA es tajante: Shaun Evans sería expulsado de forma fulminante de la Copa del Mundo 2026, perdiendo sus credenciales y de paso su estatus dentro del arbitraje internacional.

El fantasma del racismo y el caos logístico de la jornada

Lamentablemente, la vergonzosa acción en el cuarto día de competencias no fue el único foco de tensión en el torneo. La jornada veraniega se ha visto fuertemente empañada por otros dos reportes que alteran la fisonomía del carnaval futbolístico:

Denuncia en el Corea del Sur vs. Chequia: Un fanático de origen mexicano ha sido denunciado formalmente ante las autoridades locales de la FIFA tras protagonizar insultos y actos racistas en las tribunas durante el compromiso entre asiáticos y europeos del Grupo A.

Uruguay varada en Cancún: En el plano logístico, la Selección de Uruguay encendió las alarmas de su federación tras quedarse varada en los hangares de Cancún debido a un fallo en las conexiones aéreas, sembrando dudas sobre su itinerario en las vísperas de su esperado debut mundialista.

Con Alemania ya instalada en la cima del Grupo E gracias a su escandaloso 7-1 y con la mente puesta en su batalla del 20 de junio ante Costa de Marfil, la pelota ahora se traslada a las pizarras burocráticas de la FIFA. El organismo tendrá que aplicar un “all-in” ético y cortar de raíz cualquier manifestación de intolerancia si aspira a resguardar la credibilidad de la mayor fiesta del planeta fútbol.