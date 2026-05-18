A menos de dos semanas de la final de la UEFA Champions League, programada para el 30 de mayo en Budapest, el Paris Saint-Germain recibió una noticia que nadie quería escuchar. Ousmane Dembélé tuvo que abandonar el encuentro ante el París FC — correspondiente a la última jornada de la Ligue 1 — tras sentir una molestia muscular en el muslo en la primera mitad.

La derrota 2-1 ante el París FC quedó rápidamente en un segundo plano. Lo que importa ahora es una sola pregunta: ¿llegará Dembélé a tiempo para la final más importante de la temporada?

Lo que ocurrió ante el París FC

El delantero apenas pudo disputar los primeros minutos del partido. Tras recibir un golpe que le generó molestias, el cuerpo técnico de Luis Enrique realizó el cambio en la primera mitad sin arriesgar al jugador. Los estudios médicos determinarán el alcance exacto de la lesión en las próximas horas.

Luis Enrique intenta calmar las aguas

Después del encuentro, el técnico español salió a dar un mensaje de tranquilidad en conferencia de prensa:

“Creo que solo es fatiga. Por ahora todo es especulación, pero no parece algo serio.”

Y añadió un dato clave para no alarmar: todavía restan 12 días antes de la final ante el Arsenal. Tiempo suficiente, si la lesión es leve, para que Dembélé se recupere y llegue en condiciones.

Por qué su ausencia sería devastadora

Dembélé atraviesa una de las temporadas más regulares y completas de su carrera:

Estadística Valor Partidos 39 Goles 19 Asistencias 11 Total de participaciones en gol 30

Se convirtió en una pieza determinante dentro del esquema táctico de Luis Enrique — no solo como goleador, sino como generador de juego y desequilibrio en banda. Perderlo para la final ante el Arsenal de Mikel Arteta sería un golpe enorme para las aspiraciones del PSG de conquistar su primera Champions League.

Los 12 días que definirán todo

Con 12 días por delante antes del cruce decisivo en Budapest, el cuerpo médico del PSG trabajará a contrarreloj para que Dembélé llegue en plenitud física al partido más importante de la temporada europea.

En París mantienen la calma y confían en que el tiempo jugará a favor de la recuperación. Si Luis Enrique tiene razón y es solo fatiga muscular, el francés podría estar disponible para el 30 de mayo.

Si no lo es, el PSG tendrá que reconfigurar su ataque para enfrentar al Arsenal sin su figura más determinante de la temporada.