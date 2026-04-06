Alarma en el Real Madrid: varias figuras podrían perderse la revancha ante Bayern El equipo español enfrenta un escenario delicado de cara a la vuelta de cuartos, con jugadores clave en duda por sanciones y problemas físicos.

En una serie donde cada detalle puede definir el destino, el Real Madrid empieza a mirar la revancha con preocupación. No solo por el rival, sino por las posibles ausencias que podrían alterar su estructura.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti atraviesa una situación compleja en la antesala del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern Múnich. Entre sanciones acumuladas y molestias físicas, varios futbolistas importantes podrían quedar fuera de un duelo decisivo.

Uno de los principales focos está puesto en los jugadores que llegan al límite de tarjetas amarillas. En una instancia tan ajustada, una amonestación en la ida podría condicionar seriamente la disponibilidad del equipo para la revancha.

A esto se suma el desgaste físico propio de la temporada, con algunos futbolistas arrastrando molestias que generan incertidumbre en el cuerpo técnico. La acumulación de minutos en competencias locales e internacionales empieza a pasar factura en el tramo más exigente del calendario.

En este contexto, Ancelotti deberá evaluar con precisión cada decisión, tanto en la gestión de cargas como en la elección del once inicial. La prioridad será mantener el equilibrio competitivo sin arriesgar piezas clave para el partido definitivo.

El rival tampoco da margen para especular. Bayern Múnich llega con un plantel potente y en gran forma, lo que obliga al Real Madrid a presentarse con su mejor versión posible si quiere avanzar de ronda.

Además, el peso histórico de la competencia agrega presión. El club español, máximo ganador del torneo, sabe que cada detalle cuenta en este tipo de eliminatorias, donde los errores suelen pagarse caro.

Con este panorama, la atención no solo estará en lo que ocurra dentro del campo, sino también en la evolución física y disciplinaria de los jugadores en los días previos.

La serie sigue abierta, pero el margen es cada vez más fino. Y para el Real Madrid, llegar completo a la revancha puede ser tan determinante como el resultado en sí.