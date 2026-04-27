Alarmas encendidas: Kylian Mbappé sufre lesión muscular y peligra para el Clásico El delantero francés se retiró del partido ante el Betis con molestias en los isquiotibiales. Aunque el Real Madrid espera recuperarlo para el duelo ante el Barcelona el 10 de mayo, su historial de lesiones en este 2026 pone en duda su participación y enciende las alertas de la selección de Francia a solo semanas del Mundial.

Kylian Mbappé ha puesto en vilo al madridismo y a todo el fútbol francés. El máximo goleador de LaLiga, con 24 tantos, sufrió una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda (específicamente en el músculo semitendinoso) durante el empate del pasado viernes ante el Betis en el estadio La Cartuja.

Tras someterse a una valoración médica este lunes, el club descartó una dolencia de gravedad, pero confirmó que el jugador queda “pendiente de evolución”. Mbappé se perderá el próximo encuentro frente al Espanyol y su presencia para “El Clásico” del 10 de mayo no está garantizada.

El factor riesgo y el Mundial

La situación es delicada para el Real Madrid, que se encuentra a 11 puntos del Barcelona en la tabla de posiciones. Sin embargo, la mayor preocupación radica en el estado físico del jugador de cara a la Copa del Mundo 2026.

En lo que va de año, Mbappé ha enfrentado diversas molestias físicas y lesiones de rodilla que le han obligado a perderse siete partidos en dos periodos distintos. Ante este panorama, la selección de Francia sigue de cerca su evolución, pues el Mundial está a la vuelta de la esquina y la salud de su principal estrella es prioridad absoluta.

¿Arriesgará Mbappé su regreso para enfrentar al Barcelona sabiendo que el Mundial está tan cerca, o priorizará su recuperación total con la selección francesa?