Alavés vs Espanyol: Alineaciones confirmadas y todo lo que necesitas saber en la Jornada 25 El equipo vitoriano necesita una victoria para salir del descenso, mientras que el conjunto perico busca su primer triunfo como visitante en la temporada.

22/02/2025 · 05:17 AM

El estadio de Mendizorroza será testigo este sábado de un enfrentamiento crucial en la lucha por la permanencia. Deportivo Alavés y RCD Espanyol medirán fuerzas en un choque en el que sumar tres puntos es una obligación para ambos equipos.

El Alavés, inmerso en una mala racha y ubicado en puestos de descenso, necesita reaccionar cuanto antes. Enfrente tendrá a un Espanyol que, aunque ha mejorado en las últimas jornadas, sigue arrastrando un problema grave: su incapacidad para ganar fuera de casa.

Alavés: urgencia por sumar y cambios obligados

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet atraviesa un momento complicado. No ha logrado ganar en las últimas cuatro jornadas y la presión aumenta con el paso de las fechas. Un triunfo ante un rival directo como el Espanyol podría ser el impulso que necesita para salir de la zona roja de la clasificación.

Las bajas siguen condicionando al técnico argentino. Carlos Benavídez, lesionado, y Tomás Conechny, tras su choque con Gavi, se suman a la lista de ausencias. Además, tanto Jesús Owono como Hugo Novoa son duda.

Ante esta situación, Coudet podría apostar por cambios significativos en su once inicial. Santiago Mouriño podría ingresar en la defensa, desplazando a Moussa Diarra al lateral izquierdo. En el mediocampo, Joan Jordán se perfila como acompañante de Antonio Blanco, aportando equilibrio y experiencia.

En ataque, la presencia de Carles Aleñá en la banda es una certeza, pero la gran incógnita es si el Alavés jugará con dos delanteros o con un mediapunta detrás de Kike García. Si opta por la primera opción, Toni Martínez podría formar pareja ofensiva con el veterano ariete.

Posible XI del Alavés:

Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Abdel Abqar, Santiago Mouriño, Moussa Diarra; Antonio Blanco, Joan Jordán, Carlos Vicente, Jon Guridi; Carles Aleñá, Kike García / Toni Martínez.

Espanyol: la asignatura pendiente como visitante

El Espanyol de Manolo González llega en una dinámica mucho más positiva. En lo que va de 2025, ha disputado seis encuentros y solo ha sufrido una derrota, lo que le ha permitido alejarse de los puestos de descenso. Sin embargo, sigue teniendo una gran debilidad: su rendimiento como visitante.

Hasta el momento, el equipo catalán apenas ha sumado dos puntos fuera de casa, rescatados en sus visitas al Atlético de Madrid y al Sevilla. Romper esta tendencia en Mendizorroza sería un paso fundamental para consolidarse en la zona media de la tabla.

En cuanto a la alineación, Manolo González podría repetir el once que le permitió empatar ante el Athletic Club en la jornada anterior. No podrá contar con Fernando Pacheco ni Pablo Ramón, quienes aún no han debutado esta temporada por lesión, ni con José Gragera, que sigue recuperándose de una dolencia en el pie.

Entre las novedades, los fichajes invernales Urko González de Zárate y Roberto Fernández seguirán siendo titulares. Por otro lado, Jofre Carreras parece tener ventaja sobre Antoniu Roca para ocupar el extremo izquierdo, mientras que Carlos Romero se afianza en el lateral zurdo.

Posible XI del Espanyol:

Joan García; Omar El Hilali, Marash Kumbulla, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko González de Zárate, Pol Lozano, Alex Král; Javi Puado, Jofre Carreras, Roberto Fernández.

📋 CONVOCATÒRIA #RCDE | Aquests són els jugadors que viatgen a Vitoria! #AlavésEspanyol pic.twitter.com/G12PzQWDB2 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) February 21, 2025

Un partido con la permanencia en juego

El choque en Mendizorroza promete ser una batalla intensa. El Alavés necesita ganar para escapar del descenso, mientras que el Espanyol buscará su primer triunfo fuera de casa en la temporada.

Ambos equipos tienen sus fortalezas y debilidades, pero la clave estará en quién gestione mejor la presión. Con un ambiente cargado de tensión y la necesidad de sumar, los detalles marcarán la diferencia en un partido que puede definir el futuro de ambos en LaLiga EA Sports.