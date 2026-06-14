Alemania impone su ley: 7-1 En una exhibición de absoluta fisonomía ofensiva y pegada despiadada, la escuadra teutona trituró la pizarra del debutante caribeño en el NRG Stadium para arrancar el Grupo E con chapa de candidato, liderada por los dobletes de Kai Havertz y el desborde perimetral de Florian Wirtz.

El regreso de la Selección de Alemania a los grandes escenarios de la FIFA, buscando sacudirse las tempranas decepciones de las pasadas citas veraniegas, ha comenzado con una demostración de autoridad implacable. El imponente NRG Stadium de Houston fue el escenario donde el combinado teutón firmó una contundente e histórica goleada de 7-1 sobre Curazao, escuadra que pagó con creces la novatada en el primer compromiso de toda su historia en una Copa del Mundo.

La fisonomía del partido pareció encarrilarse temprano cuando al minuto 6, Felix Nmecha mandó la pelota a las redes tras una asistencia precisa de Florian Wirtz. Sin embargo, el orgullo del patio caribeño emergió con valentía al minuto 21, cuando Livano Comenencia pescó un balón en el área para decretar un empate transitorio que hizo delirar a la grada tricolor.

Lamentablemente para los debutantes, la paridad solo despertó a la fiera europea. Al minuto 38, el central Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja a los de Julian Nagelsmann con un testarazo certero y, ya sobre el filo del descanso (minuto 45+5), Kai Havertz ejecutó con frialdad un tiro penal para subir el 3-1 a la pizarra antes de marchar a los camerinos.

La tiranía de la segunda mitad: El show de Deniz Undav y Havertz

El complemento en la duela asfáltica de Texas fue un monólogo absoluto de circulación, precisión y desgaste físico por parte de los alemanes. Apenas abriendo el telón del segundo tiempo (minuto 47), Jamal Musiala clavó el cuarto de la tarde tras una sutil asistencia del capitán Joshua Kimmich, dejando la mesa servida para el ingreso de las variantes desde el banquillo.

El ingreso de Deniz Undav al minuto 64 terminó por dinamitar la frágil retaguardia caribeña. El atacante del Stuttgart se transformó en un auténtico dolor de muelas al repartir juego por todo el frente de ataque: asistió al juvenil Nathaniel Brown para el 5-1 al minuto 68, se apuntó su propio gol al minuto 78 tras un soberbio pase de Kimmich y, para cerrar la fiesta de goles al minuto 88, habilitó nuevamente a Kai Havertz, quien selló su doblete personal de la tarde con un latigazo cruzado.

EL MONOPOLIO TEUTÓN: ESTADÍSTICAS EN EL NRG STADIUM [ALEMANIA] ➔ POSESIÓN: 65% ➔ TIROS TOTALES: 26 ➔ PASES: 630 (87% acierto) [CURAZAO] ➔ POSESIÓN: 35% ➔ TIROS TOTALES: 8 ➔ PASES: 336 (82% acierto)

El panorama del Grupo E de cara al sábado de vida o muerte

Los indicadores analíticos del algoritmo de Transfermarkt y los cuadernillos de la FIFA reflejan la cruda realidad del negocio en el arranque de la zona: Alemania amarra sus primeros tres puntos con un diferencial de goles de +6, asumiendo el liderato provisional de su sector con una fisonomía colectiva que asusta a los grandes favoritos. Curazao, por su parte, se marcha con las manos vacías y la urgencia ineludible de reestructurar sus esquemas de contención si aspira a mantener la respiración en el torneo.

La actividad del Grupo E se reanudará con partidos de alto calibre el próximo sábado 20 de junio. En la primera tanda horaria, la maquinaria alemana intentará sellar su boleto a la siguiente ronda cuando mida fuerzas ante la exigente selección de Costa de Marfil; mientras que el cuadro caribeño quemará sus últimos cartuchos utilitarios en el patio buscando una recuperación milagrosa frente a Ecuador, en un duelo donde el que parpadee firmará de forma definitiva el boleto de regreso a casa.