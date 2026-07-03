Alex y quien es su nueva conquista En la famosa "White Party" de los Hamptons. A pocas semanas de anunciarse su elección al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, el exastro de las Grandes Ligas se convirtió en el centro de atención de la exclusiva fiesta de Michael Rubin al ser fotografiado muy cariñoso con una misteriosa mujer.

Alex Rodríguez ya lleva varios años retirado de los terrenos de juego de las Grandes Ligas, pero sigue demostrando que no ha perdido la capacidad de conectar batazos de vuelta completa, al menos en el terreno del amor. El legendario exinfielder de los Yankees de Nueva York acaparó los titulares del entretenimiento tras ser captado dándose un apasionado beso con una espectacular mujer durante la emblemática “White Party” (Fiesta Blanca) del empresario Michael Rubin, celebrada el pasado miércoles por la noche en los Hamptons.

En las imágenes que rápidamente se han vuelto virales en los portales de farándula internacional, se puede observar a “A-Rod” plantándole un efusivo beso en los labios a una hermosa morena. Fieles al estricto código de vestimenta de la exclusiva velada, ambos lucían impecables atuendos completamente blancos mientras compartían una animada y cómplice conversación que dejaba en evidencia la química entre ambos.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la misteriosa acompañante y el nivel de seriedad de la relación. Cabe recordar que Rodríguez, de 50 años, se encuentra soltero desde el pasado mes de mayo de este 2026, cuando puso fin a su noviazgo de tres años con la entrenadora y experta en fitness Jaclyn Cordeiro.

Un historial de parejas de alto perfil

El historial sentimental de la superestrella de origen dominicano siempre ha estado bajo el microscopio de los medios de comunicación. Entre sus relaciones más mediáticas destaca su recordado compromiso con la diva del pop Jennifer López en el año 2019, un romance que llegó a su fin dos años más tarde. Previamente, “A-Rod” estuvo casado con Cynthia Scurtis en 2002, madre de sus hijas, de quien se divorció formalmente en la temporada de 2008.

Curiosamente, este destello en la vida privada de Rodríguez coincide con un momento cumbre para su legado profesional en la República Dominicana, luego de que este viernes se confirmara su elección oficial para ser inmortalizado en la Clase 2026 del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, cuyo ceremonial se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre.

Una constelación de estrellas en los Hamptons

La tradicional fiesta de Michael Rubin sirvió como el preámbulo perfecto para un fin de semana que tiene paralizado al mundo del entretenimiento en los Estados Unidos, coincidiendo con el arranque de las festividades nupciales de la cantante Taylor Swift y la estrella de la NFL, Travis Kelce, en el Madison Square Garden de Nueva York.

Además de la presencia de Alex Rodríguez, la lista de celebridades que desfilaron por la alfombra blanca de los Hamptons incluyó a figuras de la talla de Jay-Z, los boxeadores Mike Tyson y Jake Paul (acompañado de su prometida Jutta Leerdam), Logan Paul, Winnie Harlow, Corey Gamble y las estrellas del género urbano e internacional Fat Joe, French Montana, Teyana Taylor y DJ Khaled.