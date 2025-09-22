Alineación de Real Madrid para enfrentar a Getafe por jornada 6 de LaLiga Con rotaciones clave y la posible entrada de Bellingham y Camavinga, los blancos visitan al Levante en el Ciutat de València por la Jornada 6.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Real Madrid encara un duelo exigente ante el Levante en el Ciutat de València, este martes 23 de septiembre a las 21:00 (hora peninsular), por la Jornada 6 de LaLiga EA Sports. Con un calendario cargado que incluye el Derbi madrileño ante el Atlético el próximo fin de semana y un largo viaje a Kazajistán, Xabi Alonso se ha visto obligado a rotar su once.

Bellingham y Camavinga, ¿desde el arranque?

En la rueda de prensa previa, el técnico tolosarra dejó la puerta abierta: «Podrían ser titulares, sí. Están en mejores condiciones». La entrada de Eduardo Camavinga daría descanso a Tchouaméni, uno de los futbolistas que lo ha jugado todo hasta ahora.

Por su parte, Jude Bellingham podría debutar como titular en esta temporada, aunque su presencia modificaría el esquema: un 4-4-2 en rombo con Arda Güler en la medular y la dupla Kylian Mbappé – Vinicius Jr. en ataque.

Fran García vuelve, descanso para Carreras

En defensa, Fran García apunta a ser titular en el lateral izquierdo, relevando a Álvaro Carreras, otro de los intocables en este inicio de campaña. Carvajal mantendrá su puesto en la derecha, mientras que en el centro de la zaga Raúl Asencio y Dean Huijsen ocuparán el lugar de un Éder Militão que descansará tras acumular tres titularidades consecutivas.

El XI que perfila Xabi Alonso

Aunque el Real Madrid se ha vuelto impredecible en sus alineaciones, todo indica que el once ante el Levante será el siguiente:

Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran García; Camavinga (o Tchouaméni), Valverde (o Ceballos), Arda Güler; Rodrygo, Kylian Mbappé y Brahim Díaz (o Franco Mastantuono).

El equipo blanco buscará sumar tres puntos vitales para mantenerse en lo más alto de LaLiga antes de un tramo decisivo de la temporada.