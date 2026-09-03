Los blancos defienden su liderato perfecto de LaLiga en territorio andaluz antes de debutar frente al Inter en Europa, con la opción latente de estrenar de inicio a Yan Diomandé.
La prueba de fuego para el arranque de Mourinho
El inicio de la segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid marcha con paso arrollador. Tras superar un apretado debut liguero frente al Espanyol gracias a la aparición del revulsivo Carlos Espí, el cuadro merengue firmó exhibiciones ofensivas ante la Real Sociedad y el Málaga en el Santiago Bernabéu, alcanzando la cifra de diez goles a favor en sus tres primeros compromisos ligueros.
Sin embargo, el duelo de este viernes frente al Real Betis en Sevilla representa la prueba más exigente en lo que va de campaña. El feudo verdiblanco se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para los de Chamartín, que encadenan cuatro visitas consecutivas sin conocer la victoria ante el cuadro bético. A este obstáculo se suma un factor de gestión de plantilla: solo cuatro días después de este compromiso, el Madrid iniciará su andadura en la Liga de Campeones enfrentándose en Milán al Inter, vigente monarca de la Serie A.
El posible once inicial de José Mourinho
Ante la exigencia del calendario y la inminente cita continental, se perfila un esquema 4-2-3-1 con variantes estratégicas en la retaguardia y el mediocampo:
Portería: Thibaut Courtois repetirá bajo los tres palos tras colgar el cero ante el Málaga.
Línea defensiva: Trent Alexander-Arnold conservaría el lateral derecho tras una gran primera titularidad donde lideró al equipo en toques y asistió a Kylian Mbappé. En el eje de la zaga, Dean Huijsen se afianza como el central de salida de balón, mientras que Ibrahima Konaté entraría para permitir la dosificación de minutos de Antonio Rüdiger de cara a San Siro. En el flanco zurdo, el campeón del mundo Marc Cucurella apunta a mantenerse como titular sobre Álvaro Carreras.
Doble pivote: El capitán Federico Valverde —incombustible y titular en las tres fechas previas— estaría acompañado por el portugués Bernardo Silva, quien regresaría a la alineación tras disputar solo minutos residuales en la jornada anterior.
Zona de creación: Jude Bellingham actuará como mediapunta tras su nivel estelar del pasado fin de semana. Por los costados, Vinícius Júnior ocupará la banda izquierda con la misión de mejorar sus números ante su “bestia negra” (solo dos tantos y una asistencia en 14 duelos frente al Betis), mientras que por la derecha surge la gran interrogante: el estreno como titular de Yan Diomandé, la contratación récord de 125 millones de euros que aún no ha iniciado un cotejo oficial.
Centro del ataque: Kylian Mbappé, con cuatro goles en sus primeros tres compromisos de liga, liderará la ofensiva buscando afianzar su liderato de goleo rumbo a un tercer Trofeo Pichichi consecutivo.
Ficha técnica y once proyectado
El pitazo inicial en territorio andaluz pondrá a prueba la solidez del proyecto de Mourinho antes de que el Real Madrid active el modo Champions frente al gigante lombardo.