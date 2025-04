Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un partido decisivo entre Atlético de Madrid y Barcelona por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2024/25. Tras un vibrante empate 4-4 en la ida, ambos equipos buscarán imponerse en un duelo que promete emociones intensas y que determinará al primer finalista del certamen.

Este encuentro marca el cuarto enfrentamiento entre ambos clubes en la temporada, con resultados totalmente impredecibles. El Atlético se impuso en diciembre por 1-2 en LaLiga, mientras que Barcelona ganó 2-4 en el mismo escenario hace apenas 16 días. En la ida de esta semifinal, los colchoneros llegaron a tener una ventaja de 0-2, pero los azulgranas reaccionaron con autoridad hasta ponerse 4-2 antes de que el conjunto de Simeone igualara en los minutos finales.

Con ambos equipos plenamente enfocados en este torneo, el margen de error es inexistente. El Atlético, tras quedar eliminado de la Champions League y alejarse de la pelea por LaLiga, ve en la Copa del Rey su última oportunidad para levantar un título esta temporada. Por su parte, el Barcelona busca confirmar su gran momento tras una racha de 20 partidos sin perder y con la ilusión de regresar a una final copera tras cuatro años de ausencia.

El equipo de Diego Simeone llega con una necesidad urgente de victoria. Con solo tres triunfos en sus últimos diez partidos y con un presente irregular, el conjunto rojiblanco necesita demostrar su capacidad competitiva en el momento más importante del año. La presión es máxima, ya que el club no gana un título desde LaLiga 2020-21 y la Copa del Rey no la alza desde 2013.

En cuanto a la formación, el Cholo apostará por Juan Musso en la portería, pese a su inseguridad en la ida. En defensa, José María Giménez y Clément Lenglet conformarán la zaga central, mientras que las laterales generan dudas: Nahuel Molina o César Azpilicueta en la derecha, y Javi Galán o Reinildo Mandava en la izquierda. En el mediocampo, Rodrigo de Paul será el encargado de la transición, acompañado por Marcos Llorente y Pablo Barrios. En ataque, Julián Álvarez, máximo goleador del equipo con 23 tantos, formará dupla ofensiva con Antoine Griezmann, quien solo ha marcado un gol en sus últimos once partidos.

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina o César Azpilicueta, José María Giménez, Clément Lenglet, Javi Galán o Reinildo Mandava; Marcos Llorente, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios; Giuliano Simeone; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

