La Copa del Rey continúa ofreciendo enfrentamientos apasionantes, y en esta ocasión, el estadio de El Sardinero será el escenario de un duelo vibrante entre el Racing de Santander y el Celta de Vigo. A partir de las 15:30 horas, ambos equipos buscarán su pase a los octavos de final en un partido que promete intensidad y estrategias bien definidas. Racing: ilusión y compromiso ante su afición El Racing de Santander llega a este choque respaldado por una temporada en la que lucha por los puestos de ascenso a LaLiga EA Sports. Bajo la dirección de José Alberto, el equipo cántabro apuesta por un once que combina experiencia y juventud, con el objetivo de mantener su buen momento y soñar con seguir avanzando en la Copa del Rey. Alineación titular del Racing de Santander:

Parera; Michelin, Mantilla, Javi Castro, Saúl; Unai Vencedor, Aldasoro; Andrés Martín, Pablo Rodríguez, Íñigo Vicente; Karrikaburu. El técnico local confía en la solidez de Parera bajo los palos y en una línea defensiva reforzada por el regreso de Michelin. En el mediocampo, Unai Vencedor será clave para controlar el ritmo del juego, mientras que Karrikaburu liderará el ataque, respaldado por la creatividad de Íñigo Vicente y Andrés Martín. 🚨 ¡Ya tenemos el once que presentará José Alberto de inicio hoy ante el @RCCelta! #CopaDelRey pic.twitter.com/3ISaPpcNb2 — Real Racing Club (@realracingclub) January 5, 2025 Celta de Vigo: calidad y jerarquía en busca de la clasificación Por su parte, el Celta de Vigo no quiere sorpresas y ha salido con un once cargado de pesos pesados, incluyendo nombres como Marcos Alonso e Iago Aspas. Claudio Giráldez apuesta por un esquema 3-4-3 para imponer su estilo y evitar cualquier complicación en tierras cántabras. Alineación titular del Celta de Vigo:

Iván Villar; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Hugo Sotelo, Fran Beltrán, Hugo Álvarez; Pablo Durán, Alfon, Iago Aspas. El equipo gallego cuenta con la experiencia de Iago Aspas como referencia ofensiva, acompañado por la proyección de Pablo Durán y Alfon. En el centro del campo, Fran Beltrán y Hugo Sotelo se encargarán de la creación, mientras que la defensa buscará mantener la seguridad con Marcos Alonso liderando la línea de tres. 𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂… 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏… 🩵#RacingCelta ⋄ #CopaDelRey pic.twitter.com/wmpEVeBeAK — RC Celta (@RCCelta) January 5, 2025 Un duelo con estilos opuestos y un objetivo común El Racing apelará a su fortaleza como local y al empuje de su afición para intentar doblegar a un Celta que llega con toda su artillería y con la intención de imponer su calidad desde el inicio. Este choque no solo enfrentará a dos equipos con objetivos diferentes en sus respectivas ligas, sino también a dos formas de entender el fútbol: la ilusión de un Racing en busca de gloria contra la experiencia de un Celta que no quiere descuidos. Un desafío que marcará el rumbo de ambos equipos El Sardinero será el testigo de un enfrentamiento donde solo uno podrá avanzar. La Copa del Rey, siempre impredecible, está lista para coronar a un nuevo héroe o confirmar el favoritismo del Celta. Todo está servido para que el espectáculo cobre vida, y la cita promete no decepcionar. ¿Quién logrará sellar su pase a los octavos? La respuesta, en pocas horas, en un duelo que puede definir mucho más que una simple clasificación.