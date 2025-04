Alineaciones confirmadas para el encuentro entre Juárez vs. Pumas Con el sueño de la Liguilla en juego, ambos equipos alistan su mejor arsenal para un cruce de alto voltaje. ¿Habrá sorpresas de último momento en las formaciones?

La última oportunidad de soñar

Este jueves, FC Juárez y Pumas se medirán en un duelo clave del Play-In del Clausura 2025, donde sólo el vencedor mantendrá viva la ilusión de llegar a la Liguilla.

En un formato que exige máxima precisión, quien se imponga tendrá una nueva chance: enfrentará luego al perdedor del otro cruce eliminatorio para disputar el ansiado boleto.

En este contexto decisivo, los entrenadores Mario Varini y Efraín Juárez afinan detalles para presentar sus mejores versiones en el campo de juego.

Pumas: confianza plena en su estructura base

El equipo universitario no se guarda nada para esta final anticipada. Efraín Juárez pondrá en cancha a sus principales figuras, apostando a una formación sólida y sin grandes sorpresas.

Formación de Pumas:

Arquero : Gil Alcalá

Defensores : Alan Mozo, Nathan Silva, Ricardo Galindo, Ricardo Ergas

Mediocampistas : Santiago Trigos, José Caicedo, Adalberto Carrasquilla

Ofensivos : Gustavo Del Prete, Ignacio Pussetto

Centrodelantero: Guillermo Martínez

Puntos clave:

Nathan Silva liderará la defensa en una línea de cuatro que buscará neutralizar las transiciones rápidas de Juárez, mientras que Carrasquilla aportará equilibrio y distribución en la mitad de la cancha.

La ofensiva estará encabezada por “Memo” Martínez, el hombre gol de la temporada para los auriazules.

FC Juárez: golpeados, pero con hambre de gloria

Los Bravos llegan al choque con una baja sensible: Moisés Mosquera no estará disponible tras la expulsión sufrida en la última jornada. Sin embargo, el técnico Mario Varini apuesta a un once competitivo, capaz de plantarse ante cualquier rival.

Formación de FC Juárez:

Arquero : Sebastián Jurado

Defensores : Ricardo Orquín, Héctor Ortega, José García, Daniel Campillo

Mediocampistas : Diego García, Madson, Dieter Villalpando, Gustavo Castilho

Delanteros: José Rodríguez, Andrés Estupiñán

Puntos a seguir:

Con Castilho manejando los hilos en la mitad de la cancha y la potencia de Estupiñán en el frente de ataque, Juárez buscará aprovechar cada espacio disponible, sabiendo que un error puede costar caro.

Detalles a tener en cuenta para el choque

El partido, que promete máxima intensidad, no admite especulaciones: no habrá margen de error para quienes sueñan con la Liguilla.

Ambos equipos contarán con planteles prácticamente completos, salvo la mencionada ausencia en la zaga de Juárez, y se espera que las decisiones tácticas de los entrenadores sean determinantes.

Además, los cambios de último minuto no están descartados: tanto Varini como Juárez trabajan alternativas en el banco, en caso de que el desarrollo del juego exija variantes.

El primer paso hacia la gloria

FC Juárez y Pumas saltarán al campo sabiendo que el futuro inmediato depende de lo que hagan en los 90 minutos —o más si el empate persiste y se necesita desempate—.

Más que un partido, será un mano a mano de intensidad, táctica y nerviosismo. Sólo uno seguirá soñando con el título. El otro, tendrá que pensar ya en el próximo torneo.