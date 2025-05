Alineaciones confirmadas para el encuentro entre Lecce vs. Napoli El elenco de Giampaolo recibe a un Napoli en plena carrera por el título. Ambas escuadras ya tienen listas sus cartas para un cruce que puede cambiar el rumbo del campeonato y del descenso.

Este sábado 3 de mayo, el estadio Comunale Via del Mare será escenario de un enfrentamiento trascendental para los dos equipos que saltarán al campo. Lecce, necesitado de sumar para no complicarse con la permanencia, recibe a un Napoli que todavía sueña con coronarse campeón de la Serie A. Las alineaciones iniciales ya están prácticamente definidas por ambos entrenadores, que saben que cada detalle puede inclinar la balanza en un partido de alto voltaje emocional y deportivo.

Giampaolo define su once con variantes para resistir ante el puntero

El técnico Marco Giampaolo apelará a su estructura habitual, aunque con algunos retoques que buscan contener la ofensiva napolitana. El equipo saldrá con un sistema 4-2-3-1, apostando a un bloque compacto en el fondo y transiciones rápidas en ataque. La principal novedad estará en el sector ofensivo, donde Tete Morente será la referencia en ataque, en busca de sorprender a la defensa rival.

Formación de Lecce:

Arquero : Wladimiro Falcone

Defensores : Frederic Guilbert, Federico Baschirotto, Kialonda Gaspar, Antonino Gallo

Volantes : Lassana Coulibaly, Balthazar Pierret

Mediapuntas : Ylber Ramadani, Santiago Pierotti, Nikola Krstovic

Delantero: Tete Morente

La propuesta del Lecce se basará en mantener el orden, cortar los circuitos creativos del Napoli y explotar los espacios en las bandas. Giampaolo sabe que un punto ante el líder no sería mal negocio, pero sumar de a tres podría significar dar un paso gigante hacia la salvación.

Conte no se guarda nada: ataque pesado para sostener la punta

Del otro lado, el Napoli llega con la presión lógica de tener la obligación de ganar. Antonio Conte no especulará y plantará un 4-3-3 ofensivo, liderado por Romelu Lukaku como eje central en el ataque. La presencia de Spinazzola y Politano por los extremos indica una estrategia de amplitud y desborde, mientras que en el mediocampo, Lobotka será el encargado de manejar los tiempos, respaldado por Anguissa y McTominay.

Formación de Napoli:

Arquero : Alex Meret

Defensores : Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafa Marín, Mathías Olivera

Mediocampistas : Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, Scott McTominay

Delanteros: Matteo Politano, Romelu Lukaku, Leonardo Spinazzola

Napoli llega como puntero del campeonato con 75 puntos, pero con el acecho de Inter y Juventus. Una victoria en Lecce lo mantendría con el control del destino en sus manos. Conte, consciente de lo que está en juego, quiere un equipo protagonista desde el primer minuto.

Duelo de extremos en la tabla: uno lucha por el Scudetto, el otro por la permanencia

El partido de este sábado no será uno más. Napoli no puede ceder terreno si quiere sostener sus aspiraciones al título, mientras que Lecce tiene que rascar puntos como sea para no depender de terceros en su pelea por no descender. Las formaciones elegidas por ambos técnicos reflejan exactamente lo que cada uno necesita: el visitante apuesta por imponer su jerarquía, el local por resistir y golpear en el momento justo.

Todo está listo para un choque en el que se juega más que una simple jornada del Calcio. Lecce se juega la vida; Napoli, la gloria. Con equipos definidos, estrategias claras y ambiciones muy distintas, el Via del Mare será este sábado el epicentro de una batalla decisiva en la recta final del campeonato.