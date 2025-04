Este sábado 3 de mayo, Manchester City se enfrenta a Wolverhampton en el Etihad Stadium en un encuentro correspondiente a la jornada 35 de la Premier League. Los dirigidos por Pep Guardiola necesitan una victoria para mantenerse en zona de clasificación a la próxima UEFA Champions League. Por su parte, los Wolves, sin presiones en la tabla, llegan con la intención de complicarle la tarde al conjunto ciudadano.​

El conjunto de Guardiola llega a este compromiso con varias ausencias importantes. Rodri continúa fuera por una lesión de ligamentos, mientras que Kevin De Bruyne y Nathan Aké aún no están al 100% y son duda para este encuentro. A pesar de las bajas, el City cuenta con una plantilla profunda y de calidad para afrontar este desafío.

Formación del Manchester City:

Nota: Haaland ha sido una pieza clave en el ataque del City, con un historial goleador destacado frente a los Wolves, incluyendo ocho goles en cuatro enfrentamientos anteriores.​

Los Wolves llegan al Etihad sin la presión de luchar por puestos europeos o por evitar el descenso. Sin embargo, el equipo dirigido por Vítor Pereira enfrenta este partido con varias ausencias importantes. Jugadores como Sasa Kalajdzic, Boubacar Traoré y Yerson Mosquera están fuera por lesión, mientras que la participación de Mario Lemina y Pablo Sarabia es dudosa.​

Formación de Wolverhampton:

En los últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Manchester City ha tenido la ventaja, con victorias destacadas como el 5-1 en mayo de 2024. Sin embargo, los Wolves han demostrado ser un rival incómodo, logrando una victoria por 2-1 en septiembre de 2023.​ Para el City, este partido es crucial en su lucha por asegurar un lugar en la próxima Champions League. Una victoria les permitiría mantenerse en la pelea por los primeros puestos, mientras que una derrota complicaría sus aspiraciones europeas.​

Transmisión en vivo:

A goal that needs no introduction…🩵#OnThisDay in 2012 ⏮️ pic.twitter.com/ImPFcAewtq

— Manchester City (@ManCity) April 30, 2025