El cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2025 llega con uno de los partidos más esperados: Racing Club recibe este viernes a Newell's Old Boys en el estadio Presidente Perón a partir de las 15:30, en un encuentro que no solo promete emociones, sino también definiciones. Con la clasificación ya asegurada, los de Gustavo Costas intentarán escalar posiciones pensando en los cruces de octavos, mientras que los rosarinos, dirigidos por Cristian Fabbiani, necesitan un triunfo y una combinación favorable de resultados para evitar la eliminación. Con los equipos ya perfilando sus formaciones, se anticipa un cruce de estilos y estrategias, donde cada pieza en el tablero puede marcar la diferencia. La Academia repite su fórmula ganadora El conjunto de Avellaneda afronta este compromiso con un equipo consolidado que llega con viento a favor tras asegurarse un lugar en la siguiente fase luego de vencer a Defensa y Justicia en condición de visitante. Para este duelo, Gustavo Costas mantendría la base que le dio resultados en las últimas fechas, apostando por una estructura ofensiva que combina movilidad, precisión y contundencia. Posible formación de Racing Club: Arquero: Gabriel Arias

Defensores: Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas

Volantes: Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra

Delanteros: Maximiliano Salas, Adrián Martínez, Luciano Vietto Con un tridente ofensivo que viene en alza y un mediocampo equilibrado, Racing buscará dominar desde la posesión y lastimar con transiciones rápidas. En la defensa, Di Cesare y Colombo volverán a ser claves ante el juego aéreo rival. Newell’s: urgencia y esperanza en una alineación renovada Enfrente estará Newell’s, que llega a Avellaneda sin margen de error. La victoria ante Huracán le dio un respiro, pero ahora la obligación es ganar y esperar que Estudiantes no triunfe ante Argentinos Juniors. En ese contexto, Fabbiani recurrirá a nombres de experiencia como Keylor Navas y Ever Banega, acompañados por una base de juveniles que le han dado dinamismo al equipo en las últimas jornadas. Posible once inicial de Newell’s Old Boys: Arquero: Keylor Navas

Defensores: Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino

Volantes: Tomás Jacob, Ever Banega, Luciano Herrera, Gonzalo Maroni

Volantes: Tomás Jacob, Ever Banega, Luciano Herrera, Gonzalo Maroni

Delanteros: Mateo Silvetti, Carlos González La inclusión de Navas, que regresó tras una molestia física, representa un respaldo de jerarquía bajo los tres palos. El medio campo será comandado por Banega, mientras que en ofensiva, la apuesta por Silvetti y González busca compensar la falta de gol que ha condicionado al equipo en partidos clave. Un duelo con muchas derivaciones El resultado del partido no solo determinará el futuro inmediato de Newell's en el campeonato, sino también podría definir en qué posición finaliza Racing en la Zona A. Los dirigidos por Costas aún pueden quedar primeros, segundos o terceros, dependiendo del resto de los resultados. Para los rosarinos, en cambio, solo sirve la victoria: un empate o una derrota los dejaría afuera, salvo que se produzca una combinación milagrosa con otros equipos implicados. 📋 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀 | 𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮 𝟭𝟲 ⚽️ Racing 🆚 Newell's pic.twitter.com/VkwPLrwKuq — Newell's Old Boys (@Newells) May 1, 2025