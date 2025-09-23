Alineaciones Fluminense – Lanús HOY EN VIVO por Copa Sudamericana El Granate defiende la ventaja mínima en el Maracaná frente a un Fluminense que busca remontar para llegar a semifinales.

Este martes 23 de septiembre, desde las 21:30 (hora de Argentina), Fluminense y Lanús se enfrentarán en el mítico Estadio Maracaná por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro será televisado por ESPN y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, acompañado por Ángel Arteaga en el VAR.

Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, viaja a Río de Janeiro con la confianza de haber ganado la ida por 1-0 en La Fortaleza gracias al gol agónico de Marcelino Moreno. Además, el Granate es el único representante argentino que sigue en pie en el torneo y buscará meterse en semifinales por segundo año consecutivo. A pesar de las bajas de Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore y Raúl Loaiza, el equipo bonaerense llega en alza tras vencer a Platense por 2-1 en la Copa de la Liga, con goles de José Canale y Lautaro Acosta.

Por su parte, Fluminense necesita remontar en casa tras una serie irregular que lo alejó de su mejor versión. El conjunto carioca apenas ganó dos de sus últimos siete partidos oficiales, aunque viene de derrotar a Vitória por la mínima en el Brasileirao. El Flu confía en el poder de su plantel y en el empuje de su hinchada en el Maracaná para volver a soñar con un título internacional, tras haber levantado la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana 2024.

El vencedor de esta llave se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que definirán su serie el jueves.

Probables formaciones de Fluminense vs. Lanús

Fluminense (Brasil):

Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes, Rene; Nonato, Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Everaldo y Kevin Serna.

DT: Renato Portaluppi.

Lanús (Argentina):

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia; Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.

Datos del partido