La gran final de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal FC está a las puertas de congelar al planeta fútbol. Este sábado 30 de mayo, el Puskás Aréna de Budapest será el epicentro donde se definirá al nuevo monarca del continente. Para ir calentando motores y ayudar a los entrenadores en las plataformas de Fantasy Football, desglosamos las alineaciones probables y las últimas novedades médicas de cada bando.
Paris Saint-Germain: Con todas sus armas disponibles
El conjunto parisino llega a la cita con el viento a favor en el plano físico, reportando un parte de bajas completamente limpio en su plantilla principal. No obstante, el estratega Luis Enrique mantendrá bajo estricta observación médica a tres futbolistas que arrastraban ligeras dolencias a lo largo de la semana: Lucas Chevalier (cuádriceps), Ousmane Dembélé (gemelo) y Achraf Hakimi (cuádriceps). A pesar de estas dudas, se prevé que tanto Hakimi como el vigente Balón de Oro, Dembélé, formen parte del cuadro inicial.
Alineación probable del Paris:
Portero: Matvey Safonov.
Defensas: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes.
Mediocampistas: Warren Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves.
Delanteros: Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
Arsenal FC: Una baja confirmada en la zaga central
Por el lado de la escuadra londinense, Mikel Arteta ha tenido que ajustar sus piezas debido a un contratiempo importante en su aparato defensivo. Los Gunners reportan la baja confirmada del defensor Ben White, quien se perderá el trascendental compromiso europeo debido a una lesión de rodilla. En contrapartida, el resto del núcleo estelar de Londres se reporta en plenitud de condiciones para saltar al césped de Budapest.
Alineación probable del Arsenal:
Portero: David Raya.
Defensas: Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães y Riccardo Calafiori.
Mediocampistas: Declan Rice, Myles Lewis-Skelly y Martin Ødegaard.
Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Leandro Trossard.