Alivio en Miami por la ausencia de Messi en la altura de La Paz El argentino viajó a Bolivia para el segundo compromiso de Argentina en Eliminatorias, pero finalmente no estuvo en la convocatoria para el juego

El paso de los años es inevitable en un deportista. Aunque estos esten llenos de talento y vitalidad, el cuerpo no es el mismo y no puede soportar las mismas exigencias. Lionel Messi, a sus 36 años, sigue maravillando al mundo del fútbol y brinda show tras show tanto en Inter Miami como en la Selección Argentina. Pero necesita un descanso.

El conjunto albiceleste inició su camino en la defensa del título mundial en las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 y se dieron dos hechos particulares: en el debut fue reemplazado poco antes del final del partido y para el segundo juego ni siquiera fue convocado. En Inter Miami, respiran aliviados.

Messi no era sustituído en un encuentro internacional desde 2014, cuando fue reemplazado en el segundo tiempo del juego ante Nigeria por el Mundial de Brasil. En ese entonces, el triunfo parcial 3-2 ya le garantizaba a Argentina el pase a octavos de final. Tuvieron que pasar casi diez años para que La Pulga no completara los noventa minutos siendo titular en partido con la Selección. Lionel Scaloni decidió reemplazarlo a los 44′ del ST en el partido que su equipo ganaba 1-0 a Ecuador. Y se sabía que el diez estaba agotado y con molestias.

Por eso mismo, decidieron no arriesgarlo para el partido ante Bolivia en los cuatro mil metros de altura que tiene La Paz y que siempre complica a los rivales. Primero se confirmó que no jugaría de titular, luego que era probable que solo estuviera unos minutos si el partido lo requería y, finalmente, Scaloni lo sacó de la convocatoria. Para el equipo no hubo problemas: goleó 3-0 para tener un arranque perfecto en la tabla. Y todos contentos. Sobre todo en Miami.

Messi ya regresó a Florida y afrontará una agenda apretada, ya que jugará cinco partidos en menos de dos semanas. Es así como el astro disputará cuatro duelos correspondientes a la liga local, como también irá en búsqueda de su segundo título con el conjunto de Florida cuando juegue la final de la US Open Cup. Sí, todo en 14 días. Por eso se llegó al consenso de no exigirlo de más y que no arriesgue una eventual lesión.

Tal es el calendario apretado de la MLS, que la liga no paró por la fecha FIFA que obligó a las principales ligas a frenar sus calendarios por las convocatorias de los jugadores a las selecciones nacionales. Así, Inter Miami tuvo que jugar ante Kansas City SC, aunque aprobó sin problemas, ya que triunfó 3-2 para seguir escalando en la tabla de la Conferencia Este.

Sin embargo, la presencia del ’10’ aún es una incógnita. La fatiga muscular que arrastra desde el partido contra Ecuador, motivo que lo dejó afuera del partido contra Bolivia con la camiseta de la Selección, aún lo continúa aquejando. Por lo tanto, Gerardo Martino podría decidir no arriesgar a su figura y resguardarla para los siguientes compromisos. En ese contexto, el partido ante Kansas fue una buena prueba para ver lo que puede hacer el equipo sin su máxima estrella.

De esta manera, en caso de sumar algunos minutos en cada uno de los partidos, Messi afrontará uno de los meses más agitados de toda su carrera: en 30 días jugaría ocho partidos. No paro en ningún momento desde su debut en Estados Unidos. Parece mentira, pero mientras más pasa el tiempo, más exigente se vuelve el calendario de Lionel.