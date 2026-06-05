El destape de la situación se produjo durante una transmisión en vivo del popular espacio de telerrealidad “Planeta Alofoke”, un escenario digital que de inmediato masificó la denuncia debido al peso de los nombres involucrados.
Retención de pertenencias en el AILA
Según lo relatado por el productor de medios en su espacio en vivo, los hechos se desencadenaron inmediatamente después de que la delegación nacional aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) tras cumplir con el compromiso internacional en suelo panameño. Al momento de cruzar los controles aduaneros, Mariano Díaz habría enfrentado serios inconvenientes y trabas burocráticas con varias de sus pertenencias personales.
Los detalles provistos en el archivo indican que las autoridades retuvieron objetos descritos como prendas de uso personal. A pesar de que el futbolista de élite aclaró de manera formal a los agentes de aduana que los artículos eran de su propiedad y que venía al país en calidad de miembro oficial de la selección nacional dominicana, los oficiales habrían continuado presionando al jugador para que entregara dichas pertenencias, una situación incómoda que solo se destrabó cuando el propio Santiago Matías intervino directamente en el lugar.
El fuerte llamado: “No vuelvan a representar la camiseta nacional”
Visiblemente indignado por el trato recibido hacia una de las principales figuras deportivas que ha decidido representar los colores patrios en la Concacaf, “Alofoke” manifestó su total descontento con el accionar de los organismos aeroportuarios. La gravedad de sus declaraciones escaló al punto de lanzar una exhortación pública radical: le pidió formalmente tanto a Mariano Díaz como a su propio hijo, quien milita actualmente en las categorías inferiores del seleccionado tricolor, que dejen de vestir y defender la camiseta de la selección dominicana ante la supuesta falta de protección institucional y respeto a su estatus.
Silencio de los organismos oficiales
Como suele ocurrir en estos casos de alto impacto mediático, las aguas institucionales se manejan con total cautela. En el documento de origen, se hace constar que, hasta el momento de la redacción de la nota informativa, ni las autoridades aeroportuarias ni la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) han emitido una postura o comunicado oficial para desmentir, aclarar o fijar una posición clara sobre el incidente relatado en la transmisión en vivo.
La noticia continúa en pleno desarrollo y se espera que en las próximas horas se emitan declaraciones que den luz verde a una aclaración de los hechos en beneficio de la estabilidad del seleccionado nacional.