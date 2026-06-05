Alofoke pide a Mariano Díaz no jugar para Dominicana: “lo trataron como un perro” ¿Escándalo en el aeropuerto? Santiago Matías denuncia incidentes con Mariano Díaz y pide renunciar a la selección. El influyente productor de medios conocido como Alofoke denuncia supuestas presiones de las autoridades aduaneras contral delantero estelar tras su regreso de Panamá, generando una fuerte controversia institucional en el balompié criollo.