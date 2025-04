Your browser doesn’t support HTML5 audio

La dura derrota del Real Madrid ante el Arsenal (3-0) en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025 generó una ola de críticas en España, y una de las más contundentes fue la de Álvaro Benito, exjugador merengue y actual analista en la Cadena SER.

Durante su intervención en el programa ‘El Larguero’, Benito lamentó la imagen ofrecida por el conjunto de Carlo Ancelotti en el Emirates Stadium y fue tajante al señalar la falta de solidez defensiva y la ausencia de un plan de juego claro.

“El Real Madrid no está defendiendo bien en ninguna altura. En el pasado se juntaban atrás, apretaban los dientes y resistían con buenos conceptos defensivos. Ahora eso se ha perdido”, declaró el exfutbolista, quien destacó que jugadores como Ferland Mendy, Dani Carvajal y Nacho ya no están en su mejor momento o directamente no están disponibles.