La carrera de Alyssa Oviedo entra en una nueva etapa. La futbolista dominicana fue anunciada como nueva jugadora de Newell’s Old Boys, después de cerrar su paso por el Club Puebla de México, y se prepara para afrontar el Torneo Clausura del fútbol argentino.

El movimiento representa un cambio importante en el recorrido profesional de Oviedo, no solo por el traslado de México a Argentina, sino también por la oportunidad de adaptarse a un nuevo campeonato, una nueva estructura competitiva y un entorno futbolístico diferente.

Nacida en 2000, la delantera ha construido buena parte de su trayectoria entre Estados Unidos y México. Su formación universitaria en territorio estadounidense fue el punto de partida antes de dar el salto al profesionalismo y acumular experiencia en la Liga MX Femenil, una de las competiciones femeninas más relevantes de la región.

Su etapa en Puebla le permitió continuar desarrollándose en el fútbol profesional y ahora esa experiencia será trasladada a un proyecto diferente en Argentina.

Un paso que puede ampliar su crecimiento

La llegada a Newell’s supone para Oviedo la posibilidad de competir en un escenario distinto al que ha conocido durante los últimos años. Cambiar de liga implica nuevos estilos de juego, rivales diferentes y otras exigencias tácticas, elementos que pueden contribuir a ampliar el repertorio de una futbolista que todavía tiene margen para seguir creciendo.

El conjunto rojinegro estará dirigido por Carlos Polenta, quien tendrá a disposición a una atacante con experiencia internacional y conocimiento de distintos contextos futbolísticos.

Para una jugadora dominicana, además, el movimiento tiene una dimensión que trasciende lo individual. La presencia de Oviedo en Argentina contribuye a ampliar la huella de futbolistas quisqueyanas en ligas extranjeras y, particularmente, en Sudamérica.

La Sedofútbol también mira este proceso

Oviedo ha formado parte de la Selección Dominicana, por lo que su continuidad en el fútbol profesional internacional también resulta relevante para el combinado nacional.

Mantenerse en competencia y afrontar nuevos desafíos puede ser importante pensando en los próximos compromisos de la Sedofútbol. Para la selección, contar con futbolistas que desarrollen sus carreras en diferentes mercados significa disponer de jugadoras expuestas a distintas metodologías, estilos y niveles de exigencia.

El reto ahora será convertir esta nueva experiencia en Argentina en otro capítulo de crecimiento.

De México a Argentina, Alyssa Oviedo vuelve a cambiar de escenario sin abandonar el objetivo de seguir construyendo una carrera internacional. Newell’s representa una nueva oportunidad para demostrar su capacidad, adaptarse a otro fútbol y continuar elevando el perfil de una generación de futbolistas dominicanas que busca hacerse espacio fuera del país.