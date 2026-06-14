Amad Diallo rompe muro de Ecuador y da agónico triunfo a Costa de Marfil ¡Castigo en el último suspiro! ¡Injusticia y dolor! A Ecuador se le congela el arco ante Costa de Marfil y paga caro en el último minuto. En un choque físico, electrizante y de fisonomía cambiante en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, la Tri de Sebastián Beccacece pagó cara su falta de contundencia tras estrellar tres balones en los postes y terminó cayendo 1-0 ante los Elefantes por el Grupo E.

Ecuador sufre un golpe agónico y cae 1-0 ante Costa de Marfil en su debut en el Mundial 2026 tras estrellar tres balones en los postes.

Un primer tiempo de madera y frustración para la Tri. El debut de la Selección de Ecuador en este Mundial 2026 dejó una mezcla de amargura, impotencia y severas reflexiones tácticas en la libreta de Sebastián Beccacece. El espectacular escenario de fútbol americano en Filadelfia, colmado por la masa de hinchas tricolores, presenció una primera mitad donde la Tri impuso las condiciones utilitarias del partido, pero chocó de frente contra la mala fortuna y la fisonomía física de los africanos.

Desde el silbatazo inicial del francés François Letexier, Ecuador ahogó la salida marfileña con una presión alta y asfixiante en tres cuartos de cancha. Al minuto 13, John Yeboah robó un balón en la periferia y sacó un bombazo que reventó el travesaño del arquero Yahia Fofana. Apenas diez minutos después, la historia se repitió con tintes dramáticos: Vite filtró un pase exquisito para Alan Minda, quien definió a pie abierto con la derecha y volvió a sacudir el horizontal. Costa de Marfil se dedicó a raspar en la medular —marchándose al descanso con tres amonestados (Guela Doué, Franck Kessié y Seko Fofana)— y a encomendarse a la velocidad supersónica de Yan Diomande en los contragolpes.

Mover la banca no bastó: Intercambio de golpes en la duela

El complemento mantuvo las revoluciones a máxima velocidad en el parqué verde. Ecuador avisó temprano con un remate cruzado de Enner Valencia que se estrelló en la base del poste derecho, sumando el tercer metal de la noche para los sudamericanos. Al ver que la gasolina de sus volantes comenzaba a mermar, Beccacece movió la pizarra dando entrada a Ángelo Preciado y Jackson Porozo para reestructurar las bandas, además del ingreso de Kevin Rodríguez en la delantera.

La fisonomía del encuentro se tornó de ida y vuelta. Preciado habilitó a Gonzalo Plata en el centro del área, quien sacó un zurdazo violento que exigió la estirada salvadora de Fofana. No obstante, los Elefantes respondieron por la misma vía: el recién ingresado Diomande superó la marca de Piero Hincapié y sacó un misil que estremeció el travesaño custodiado por Hernán Galíndez, avisando que el bloque africano estaba listo para jugar su propio all-in en el epílogo.

La estocada de Amad Diallo en la agonía

Cuando el partido ingresaba en el bloque de las decisiones erráticas y parecía que el marcador de gafas se congelaría de forma definitiva en Filadelfia, la jerarquía individual de las Grandes Ligas europeas dictó la sentencia del encuentro.

Al minuto 89, el lateral Wilfried Singo ejecutó una corrida estupenda por la banda derecha, devoró los metros perimetrales y sacó un centro quirúrgico al vértice del área grande; el atacante del Manchester United, Amad Diallo, se perfiló de zurda y sacó un latigazo inatajable para decretar el 1-0 definitivo.

ESTADÍSTICAS FINALES DEL ENCUENTRO (LINCOLN FINANCIAL FIELD) [ECUADOR] 0 ➔ POSTES: 3 ➔ AMARILLAS: 1 (Porozo) [COSTA DE MARFIL]1 ➔ GOL: Amad Diallo (89') ➔ AMARILLAS: 3 (Doué, Kessié, S. Fofana)

Este doloroso tropiezo deja a la Tri en una situación sumamente incómoda y bajo la lupa de la prensa del patio. Con la aparatosa goleada de Alemania por 7-1 sobre Curazao en la misma jornada del Grupo E, Ecuador se ve obligado a tirar de épica y resiliencia táctica de cara al próximo sábado 20 de junio, fecha en la que se jugará la vida y la fisonomía de la clasificación en su segundo examen utilitario ante el combinado de Curazao.