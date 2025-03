El Real Madrid dio un paso importante en los octavos de final de la Champions League al imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, pero Carlo Ancelotti mantiene los pies en la tierra y advierte que aún queda mucho por jugarse en la vuelta.

Whatever Carlo Ancelotti told Brahim Diaz, it worked 🔥⚪️ pic.twitter.com/A9VXHaeYEK

Uno de los puntos de debate tras el encuentro fue la actuación de Vinícius Jr. y Kylian Mbappé, quienes no brillaron en ataque como se esperaba. Sin embargo, Ancelotti valoró su sacrificio defensivo y el equilibrio que aportaron al equipo.

“Jugar contra la defensa del Atlético no es sencillo. No hemos tenido muchas oportunidades con Vinícius y Mbappé, solo una jugada clara entre ambos que pudo haber terminado mejor. Pero han trabajado, han luchado y eso es importante”, explicó.

Respecto a las condiciones físicas de Mbappé, quien recientemente se perdió un partido por la extracción de una muela, el técnico descartó cualquier problema muscular:

Uno de los jugadores más destacados en el partido de ida fue Brahim Díaz, quien sigue ganando protagonismo en el equipo. Sin embargo, con el posible regreso de Jude Bellingham, su titularidad en el partido de vuelta está en duda.

🚨⚪️ Carlo Ancelotti on Fede Valverde: “I'm speechless. His effort was huge, really huge once again”.

“He was very tired”. pic.twitter.com/vHBjw1LoG3

