Argentina nunca ha perdido de Suiza La escuadra de Lionel Messi expone un invicto histórico de alta fidelidad frente a los helvéticos. Recordamos el dramático antecedente de 2014 en vísperas del choque volcánico en Kansas City.

Aunque los helvéticos de Rubén Vargas vienen con el pecho inflado tras ejecutar al bando de Colombia en los penales, las planillas oficiales de la FIFA demuestran que la fisonomía del historial es un monopolio absoluto de la Albiceleste. El recuerdo más vivo y dramático en los mundiales nos remonta a los octavos de final de Brasil 2014, cuando un gol agónico de Ángel Di María en el minuto 118 de la prórroga —tras una asistencia quirúrgica de Lionel Messi— salvó a la escuadra de Alejandro Sabella de la ruina.

Las pizarras de la historia juegan a favor de Scaloni

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 entra en su zona de máxima ebullición perimetral y las salas de redacción internacionales ya tienen configuradas sus planillas para el choque de cuartos de final de este sábado en el Arrowhead Stadium. Tras sobrevivir a un calvario de proporciones épicas ante Egipto, levantando un 0-2 adverso con los goles de Enzo Fernández y Cristian “Cuti” Romero, la Selección de Argentina se alista para medir fuerzas ante la Selección de Suiza. El bando europeo, comandado por el extremo Rubén Vargas, arriba a la cita con etiquetas de peligro latente tras triturar las casas de apuestas al eliminar a Colombia desde el punto blanco.

Sin embargo, cuando se analizan los datos fríos de los archivos oficiales de la FIFA, la fisonomía del emparejamiento saca a relucir una tendencia contundente. Argentina y Suiza se han visto las caras en 7 ocasiones a lo largo de sus biografías futbolísticas, con un saldo unánime de 5 victorias para la Albiceleste, 2 empates y cero triunfos para los suizos. Un monopolio estadístico que le inyecta una dosis extra de confianza al búnker sudamericano.

El fantasma de São Paulo 2014 y el drama de los palos

El expediente en el Big Show de los mundiales registra dos careos de alta escuela táctica, donde los helvéticos siempre han sabido montar bloques defensivos de alta fricción para ahogar los circuitos sudamericanos:

Inglaterra 1966 (Fase de Grupos): El primer antecedente en el torneo de naciones se saldó con un sólido triunfo argentino por 2-0 gracias a las pizarras de Juan Carlos Lorenzo, con las anotaciones de Luis Artime y Ermindo Onega en la grama de Sheffield.

Brasil 2014 (Octavos de Final): La batalla más cinematográfica y dramática de la era moderna. El primero de julio de aquel año, en el Arena Corinthians de São Paulo, la Suiza de Ottmar Hitzfeld montó un cerrojo perimetral que secó por completo al bando de Alejandro Sabella durante los noventa minutos regulares. Cuando las planillas apuntaban de forma inminente a la lotería de los penales, en el minuto 118 del tiempo extra, Lionel Messi frotó la lámpara, arrastró las marcas en tres cuartos de cancha y le sirvió una asistencia quirúrgica a Ángel Di María, quien sacó un zurdazo cruzado para batir a Diego Benaglio. Segundos después, el suizo Blerim Džemaili estrelló un cabezazo en el poste de Sergio Romero, sellando el milagroso 1-0 argentino.

Las planillas del historial completo (Argentina vs Suiza)

Torneo / Edición Resultado del Compromiso Fase del Certamen Mundial 1966 Argentina 2 – 0 Suiza Fase de Grupos Amistoso 1980 Argentina 2 – 0 Suiza Careo Internacional Amistoso 1984 Suiza 0 – 0 Argentina Careo Internacional Amistoso 2007 Suiza 1 – 1 Argentina Careo Internacional Amistoso 2012 Suiza 1 – 3 Argentina Hat-trick de Messi Mundial 2014 Argentina 1 – 0 Suiza Octavos de Final Amistoso 2018 Argentina 2 – 1 Suiza Careo Internacional

La aduana de Kansas City espera a las deidades

El careo de este sábado le mete una presión extraordinaria a la fisonomía del torneo veraniego. Lionel Messi, quien ya acumula 8 goles en las planillas de esta edición 2026 compartiendo la cima de la Bota de Oro con Kylian Mbappé, buscará sanar sus heridas tras haber malogrado un tiro penal en los octavos de final. Scaloni pondrá en marcha su rotación de gala sabiendo que el “Dibu” Martínez está listo para custodiar los tres palos pese a las dolencias en su mano, mientras que Suiza intentará quebrar por primera vez la maldición histórica para colarse de forma inédita entre los cuatro mejores del planeta.