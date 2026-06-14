Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones iniciales y los dibujos operativos que preparan Lionel Scaloni y el combinado de Argelia para su estreno veraniego, junto al balance estadístico de su historial previo.

El banderazo de salida de las acciones del Grupo J en Kansas City forzará a las pizarras de los cuerpos técnicos a plantear esquemas tácticos sumamente aceitados desde el primer segundo de acción. Mientras la escuadra sudamericana ensanchará el terreno de juego mediante un volumen ofensivo que destaca por el despliegue de sus volantes creativos y la intensidad en la presión, el bando de los zorros del desierto armará un cerrojo de líneas muy juntas comandado por sus figuras de la Premier League y el fútbol europeo.

El Historial Previo: Un recordado festival de goles en Barcelona

El expediente estadístico de los compromisos directos entre las selecciones absolutas de Argentina y Argelia es sumamente corto en los libros de registros de la FIFA, concentrando sus números en un único y electrizante capítulo de carácter preparatorio que quedó grabado en la memoria de los aficionados:

Partidos oficiales en la historia: 1

1 Victorias de Argentina: 1

1 Empates: 0

0 Victorias de Argelia: 0

El antecedente (05/06/2007): Se trató de un vibrante compromiso Amistoso Internacional disputado en el Camp Nou de Barcelona. En aquella mítica tarde, la Albiceleste se llevó una ajustada victoria por un espectacular marcador de $4-3$ gracias a los goles de Carlos Tevez, Esteban Cambiasso y un doblete de un jovencísimo Lionel Messi, mientras que los africanos vendieron carísima la derrota con tantos de Yahia y Bougherra.

Alineación Probable de Argentina

Lionel Scaloni mandará al césped del Arrowhead Stadium una formación balanceada, ultra dinámica y de mucha tenencia de balón posicionada bajo un sistema de $4-2-3-1$:

ARQ: Emiliano “Dibu” Martínez

DEF: Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico

MED: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister

VOL: Thiago Almada, Lionel Messi (C), Giuliano Simeone

DEL: Julián Álvarez

La medular campeona del mundo rebosa de jerarquía con la dupla Fernández-Mac Allister, permitiendo la total libertad creativa de Lionel Messi por el centro para alimentar los desmarques veloces de la “Araña” Julián Álvarez en el frente de ataque.

Alineación Probable de Argelia

El combinado del norte de África opondrá resistencia sobre el terreno de juego estructurando un dibujo tradicional de $4-3-3$, buscando transiciones muy verticales:

ARQ: Luca Zidane

DEF: Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri

MED: Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar

DEL: Riyad Mahrez (C), Amine Gouiri, Mohamed Amoura

La escuadra argelina encomienda su retaguardia a la solidez de Rayan Aït-Nouri en el carril izquierdo y el arco custodiado por Luca Zidane, dejando la generación de peligro y la mística en los botines de su capitán y veterano referente Riyad Mahrez.