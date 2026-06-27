Argentina vs. Cabo Verde: todo lo que debes saber La 'Scaloneta' de Lionel Messi se enfrentará a la gran revelación del torneo, la invicta selección de Cabo Verde. El Hard Rock Stadium de Miami Gardens se vestirá de gala el próximo viernes 3 de julio para albergar un choque inédito.

El panorama de las rondas de eliminación directa de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 ha quedado completamente esclarecido para los campeones vigentes. Tras un rendimiento colectivo superlativo e incontestable en las primeras jornadas del Grupo J, la selección de Argentina aseguró el primer lugar de su zona y conoció de forma matemática a su oponente para los dieciseisavos de final: la sorprendente escuadra de Cabo Verde.

La resolución de las llaves se concretó tras el dramático desenlace del Grupo H. La victoria de España por 1-0 sobre Uruguay y el posterior empate sin goles (0-0) entre Arabia Saudita y los caboverdianos dejaron al conjunto africano anclado de forma invicta en la segunda posición del sector. Con este escenario matemático resuelto, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni ya puede comenzar a diseñar la pizarra táctica para desactivar a la gran “Cenicienta” del certamen.

Un arranque arrollador al ritmo del “Diez”

La Albiceleste ha refrendado con creces su etiqueta de máxima candidata a retener la corona mundial en suelo norteamericano gracias a un arranque de leyenda protagonizado por su capitán, Lionel Messi. En el debut oficial celebrado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Argentina despachó 3-0 a Argelia con un hat-trick inolvidable de la “Pulga”. Días más tarde, la delegación se trasladó a Dallas para vencer con solvencia 2-0 a Austria gracias a un doblete soberbio del astro rosarino, sellando su clasificación directa con 5 goles de su máxima figura en apenas dos presentaciones.

Con el liderato absoluto garantizado en el bolsillo, Argentina afrontará su compromiso de este sábado ante Jordania con la absoluta tranquilidad de implementar rotaciones masivas. Scaloni mandará a la cancha un once plagado de futbolistas suplentes con el firme objetivo de cuidar las piernas de sus estrellas titulares y otorgar minutos competitivos y debuts esperados a los jugadores de la segunda unidad.

Miami se tiñe de celeste y blanco

El esperado cruce de eliminación directa se disputará el próximo viernes 3 de julio en el imponente Hard Rock Stadium de Miami Gardens. La sede genera un misticismo especial y un reencuentro cargado de nostalgia para la fanaticada argentina, ya que representará la primera vez que la Albiceleste juegue en dicha ciudad desde que se coronó campeona continental en la recordada e histórica final de la Copa América 2024 ante Colombia.

Se espera que las calles de Florida se inunden de miles de fanáticos de todas partes del mundo para ver el inicio del camino definitivo de Messi hacia la gloria, mientras que la humilde Cabo Verde intentará firmar el milagro más grande en la historia de los Mundiales de la FIFA. ¡Un duelo imperdible!