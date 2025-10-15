Argentina vs Colombia: Así llegan ambas selecciones a las semifinales La Albiceleste llega con puntaje ideal y un poderío ofensivo notable, pero lamenta las ausencias de Carrizo y Pierani. Los Cafeteros, líderes de grupo y verdugos de España, también sufren una baja de peso con la suspensión de su estrella, el goleador Neyser Villarreal.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Mundial Sub 20 ha llegado a su etapa más emocionante y el destino ha deparado un duelo con sabor a clásico sudamericano en las semifinales. Argentina y Colombia se medirán en un choque que promete alta intensidad, con ambos equipos mostrando credenciales de campeones, pero que también estará marcado por importantes ausencias en sus filas. La “Generación Dorada” argentina y la aguerrida selección colombiana llegan a esta instancia decisiva tras sendos caminos de jerarquía, aunque deberán ajustar sus piezas por sanciones y lesiones.

La selección argentina, bajo la dirección técnica de Diego Placente, ha exhibido una performance superlativa hasta el momento. Su camino a las semifinales es inmaculado: cinco victorias en cinco presentaciones.

En la fase de grupos, la Albiceleste demostró un fútbol de alto vuelo al imponerse sobre Italia (1-0), Australia (4-1) y Cuba (3-1). Ya en instancias de eliminación directa, el equipo mantuvo su voracidad goleadora, aplastando 4-0 a Nigeria en octavos y sellando su pase a ‘semis’ con un sólido 2-0 ante México en cuartos de final, gracias a los goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti.

En el plano individual, el foco está puesto en Alejo Sarco, el máximo artillero argentino con cuatro conversiones. El delantero tiene la chance de coronarse como el goleador del certamen, acechando la cima que ostentaba Benjamín Cremaschi (5), cuya selección (Estados Unidos) ya quedó eliminada.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el cuerpo técnico argentino. De cara al trascendental clásico, Placente enfrentará dos bajas sensibles que obligarán a modificar la formación titular.

El mediocampista Maher Carrizo (autor de un gol clave ante México) deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. A él se suma el defensor Valente Pierani, quien sufrió un esguince de rodilla que lo margina del encuentro. Se espera que Ian Subiabre y Juan Manuel Villalba sean los elegidos para reemplazar a los titulares.

Por su parte, los “Cafeteros” han demostrado ser un equipo combativo y eficaz, clasificando como líderes del Grupo F con cinco puntos: victoria ante Arabia Saudita (1-0) y empates frente a Noruega (0-0) y Nigeria (1-1).

El cuadro colombiano superó la barrera de octavos al vencer a Sudáfrica por 3-1, y firmó su boleto a semifinales en un vibrante duelo de cuartos: victoria 3-2 ante la poderosa España. El héroe de esa jornada fue Neyser Villarreal, quien se despachó con un espectacular hat-trick que lo catapultó al tope de la tabla de goleadores, igualando el registro de Cremaschi.

Lamentablemente para los intereses colombianos, la euforia por su estrella se vio atenuada al confirmarse que Villarreal, al igual que Carrizo en Argentina, llegó a su segunda tarjeta amarilla y queda automáticamente suspendido para el choque contra la Albiceleste. Su baja representa un impacto tan grande como la de Carrizo, obligando al DT a buscar variantes ofensivas.